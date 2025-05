Caimán que apareció en la película 'Happy Gilmore' muere de causas naturales en Colorado

“Comenzó a actuar de manera extraña hace como una semana. No se nos lanzaba y no aceptaba comida”, explicó entre lágrimas Jay Young, propietario y operador de la granja, en un video, mientras acariciaba la cabeza de Morris.

Morris, quien fue rescatado del patio trasero de una casa de Los Ángeles en donde lo tenían como mascota ilegal, comenzó su carrera en Hollywood en 1975 y se retiró en 2006, cuando fue enviado a la granja, ubicada en el pequeño poblado de Mosca. Apareció en varias películas, como "Interview with the Vampire", "Dr. Dolittle 2" y "Blues Brothers 2000". También apareció en "Coach", "Night Court" y " The Tonight Show with Jay Leno" con el fallecido experto en vida silvestre Steve Irwin.