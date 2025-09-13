Bryant Myers derrota a Ovi en Puerto Rico: el cubano pide revancha en Miami

Bayamón, Puerto Rico. – El reguetonero y boxeador aficionado Bryant Myers se impuso al artista cubano Ovi en el esperado combate realizado este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez , quedándose con la victoria por decisión unánime de los jueces y alzándose con el cinturón del evento “Saldando Cuentas”.

El enfrentamiento reunió a miles de fanáticos de la música urbana y el boxeo, además de transmitirse en vivo bajo modalidad de pago por ver (PPV) a través de la plataforma Ticketera.

Aunque aceptó la decisión oficial, Ovi no ocultó su frustración y cuestionó la imparcialidad del evento en sus redes sociales.

Cuentas saldadas entre Bryant Myers y Ovi en un combate de 3 rounds, donde Bryant Myers resultó victorioso y demostró que se preparó para la pelea. En un momento por una confusión, hubo hasta una patada, pero se retomó el control de la situación. Gracias a todos los que fueron… pic.twitter.com/2Jw53tTl30

“Todo el mundo sabe que si no lo noqueaba era imposible ganar esta pelea. La federación estaba con él. En el piso estaba solo el logo de él. Me estaba tirando piñazos por la espalda”, escribió en Instagram.

“Myers estaba corriendo más que Slayter en el ring, como si estuviera discutiendo un título olímpico. Por eso no quería hacer la pelea aquí en Puerto Rico”.

“Perdona la patada y el piñazo que no contaron cuando te caíste. Actué así porque me diste por la espalda cuando sonó la campana”.

Finalmente, lanzó un reto de revancha en Miami, bajo condiciones que considere más justas:

“Vamos a hacer la revancha, una pelea justa en Miami, con una federación cubana que yo conozco, pero no corras tanto”.

Detalles del combate

El evento, organizado por Universal Promotions y avalado por la Federación Puertorriqueña de Boxeo, se desarrolló en la categoría superwélter (154 libras) y constó de tres asaltos. Ambos artistas marcaron 153 libras en el pesaje; Ovi con una estatura aproximada de 1,70 m y Myers de 1,65 m.

La pelea fue el desenlace de una rivalidad creciente entre ambos reguetoneros, que comenzó con un altercado en agosto durante una rueda de prensa promocional, cuando Myers lanzó un micrófono que terminó golpeando al presidente de Universal Promotions.

Rivalidad en ascenso

Aunque la victoria oficial fue para Myers, el desenlace no parece cerrar la historia entre ambos artistas. Las declaraciones de Ovi y su llamado a un nuevo combate en Miami anticipan que la rivalidad podría continuar más allá del ring.