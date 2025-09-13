americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ovi

Bryant Myers derrota a Ovi en Puerto Rico: el cubano pide revancha en Miami

Bryant Myers venció a Ovi por decisión unánime en un combate de boxeo en Puerto Rico. El cubano cuestionó la imparcialidad del evento y pidió revancha en Miami

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ovi

Bayamón, Puerto Rico. – El reguetonero y boxeador aficionado Bryant Myers se impuso al artista cubano Ovi en el esperado combate realizado este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, quedándose con la victoria por decisión unánime de los jueces y alzándose con el cinturón del evento “Saldando Cuentas”.

El enfrentamiento reunió a miles de fanáticos de la música urbana y el boxeo, además de transmitirse en vivo bajo modalidad de pago por ver (PPV) a través de la plataforma Ticketera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Moluskein/status/1966723335137505451&partner=&hide_thread=false

Reacción de Ovi tras la derrota

Aunque aceptó la decisión oficial, Ovi no ocultó su frustración y cuestionó la imparcialidad del evento en sus redes sociales.

“Todo el mundo sabe que si no lo noqueaba era imposible ganar esta pelea. La federación estaba con él. En el piso estaba solo el logo de él. Me estaba tirando piñazos por la espalda”, escribió en Instagram.

El cubano también criticó el estilo de pelea de Myers:

“Myers estaba corriendo más que Slayter en el ring, como si estuviera discutiendo un título olímpico. Por eso no quería hacer la pelea aquí en Puerto Rico”.

Incluso pidió disculpas por una acción antideportiva durante el combate:

“Perdona la patada y el piñazo que no contaron cuando te caíste. Actué así porque me diste por la espalda cuando sonó la campana”.

Finalmente, lanzó un reto de revancha en Miami, bajo condiciones que considere más justas:

“Vamos a hacer la revancha, una pelea justa en Miami, con una federación cubana que yo conozco, pero no corras tanto”.

Detalles del combate

El evento, organizado por Universal Promotions y avalado por la Federación Puertorriqueña de Boxeo, se desarrolló en la categoría superwélter (154 libras) y constó de tres asaltos. Ambos artistas marcaron 153 libras en el pesaje; Ovi con una estatura aproximada de 1,70 m y Myers de 1,65 m.

La pelea fue el desenlace de una rivalidad creciente entre ambos reguetoneros, que comenzó con un altercado en agosto durante una rueda de prensa promocional, cuando Myers lanzó un micrófono que terminó golpeando al presidente de Universal Promotions.

Rivalidad en ascenso

Aunque la victoria oficial fue para Myers, el desenlace no parece cerrar la historia entre ambos artistas. Las declaraciones de Ovi y su llamado a un nuevo combate en Miami anticipan que la rivalidad podría continuar más allá del ring.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
flor de cuba dice que gano primera audiencia contra alexander otaola: el caso de difamacion ira a juicio

Flor de Cuba dice que ganó primera audiencia contra Alexander Otaola: el caso de difamación irá a juicio

Por Redacción América Noticias Miami
isis sierra, hermana de chocolate mc, celebra la llegada de su tercera hija: nacio aylanis

Isis Sierra, hermana de Chocolate MC, celebra la llegada de su tercera hija: "Nació Aylanis"

Por Redacción América Noticias Miami
isabella ladera enfrenta fuga de video intimo y responde con valentia

Isabella Ladera enfrenta fuga de video íntimo y responde con valentía

venezuela lidera la final del mundial de desayunos de ibai llanos

Venezuela lidera la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Destacados del día

Joven cubano que llegó siendo menor es detenido por ICE en Miami y desata indignación

Joven cubano que llegó siendo menor es detenido por ICE en Miami y desata indignación

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a una ceremonia en el Pentágono para conmemorar el 24 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump pide a la OTAN dejar de comprar petróleo ruso; amenaza con aranceles de 100% a China

Tribunal Federal permite a Trump para revocar el estatus legal de migrantes con parole humanitario

Tribunal Federal permite a Trump para revocar el estatus legal de migrantes con parole humanitario

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de batear un jonrón en el duelo del viernes 12 de septiembre ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Mark Stockwell)

Aaron Judge conecta su jonrón 362 para superar a Joe DiMaggio como 4º en la historia de los Yankees

Publican foto policial de Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk en Utah

Publican foto policial de Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk en Utah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter