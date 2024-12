Bomba Estéreo eleva la energía femenina en el Zócalo de México

Li Saumet, del grupo electro tropical colombiano Bomba Estero, se presenta durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Li Saumet, del grupo electro tropical colombiano Bomba Estero, se presenta durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Li Saumet, del grupo electro tropical colombiano Bomba Estero, se presenta durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Li Saumet, del grupo electro tropical colombiano Bomba Estero, se presenta durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Li Saumet, del grupo electro tropical colombiano Bomba Estero, se presenta durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved