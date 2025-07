Birmingham lamenta la muerte de su hijo Ozzy Osbourne

Una fan coloca una flor para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una fan luce gafas de sol que representan murciélagos para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un fan posa para una fotografía para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fan reaccionan después de depositar flores para conmemorar la muerte de Ozzy Osbourne en el puente Black Sabbath en Birmingham, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una flor conmemora la muerte de Ozzy Osbourne en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 23 de julio de 2025. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved