“Barbie”, “Oppenheimer” y “Succession” recibirán premios AFI

La organización reconoce una amplia gama de las mejores películas del año, con éxitos de taquilla, una película animada, filmes independientes y estrenadas tanto por servicios de streaming como por estudios tradicionales. Las homenajeadas incluyen “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese, “The Holdovers” (“Los que se quedan”) de Alexander Payne, “Past Lives” (“Vidas pasadas”) de Celine Song y “Poor Things” (“Pobres criaturas”) de Yorgos Lanthimos. La lista también tiene dos películas de Netflix: “May December” (“Secretos de un escándalo”) de Todd Haynes y “Maestro” de Bradley Cooper, así como la película animada de Sony “Spider-Man: Across The Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del spider-verso”).