Artista Zeng Fanzhi retrata política china de “cero-COVID”

Zeng Fanzhi, un arquitecto jubilado convertido en artista, durante una entrevista en su estudio en Shenzhen, en el sur de China, en la provincia de Guangdong el martes 24 de octubre de 2023. Zeng retrató la política cero-COVID de China para capturar un momento único en la historia. (Foto AP/Dake Kang) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Zeng Fanzhi, un arquitecto jubilado convertido en artista, señala una de sus pinturas que retrata una prueba de COVID durante una entrevista en su estudio en Shenzhen, en el sur de China, en la provincia de Guangdong el 8 de septiembre de 2023. Zeng retrató la política cero-COVID de China para capturar un momento único en la historia. (Foto AP/Dake Kang) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Zeng Fanzhi, un arquitecto jubilado convertido en artista, trabaja en su estudio en Shenzhen, en el sur de China, en la provincia de Guangdong el martes 24 de octubre de 2023. Zeng retrató la política cero-COVID de China para capturar un momento único en la historia. (Foto AP/Dake Kang) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una obra de arte que retrata una prueba de Covid del artista Zeng Fanzhi, un arquitecto jubilado convertido en artista, en la exposición de arte de Beijing en Beijing, el viernes 8 de septiembre de 2023. Zeng retrató la política de cero-COVID de China pues dice que es un momento único en la historia. (Foto AP/Dake Kang) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved