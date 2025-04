Ari Aster, Richard Linklater y Wes Anderson, en el programa del Festival de Cine de Cannes

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Entre los habituales que regresan al programa de Cannes están Jean-Pierre y Luc Dardenne, que ya ganaron la Palma en dos ocasiones. Los hermanos belgas presentarán su último trabajo, "Young Mothers". Joachim Trier, cuya "The Worst Person in the World" (“La peor persona del mundo") destacó en la edición de 2021, vuelve a la competencia con "Sentimental Value", que también está protagonizada por Renate Reinsve.

Entre las películas que algunos esperaban que fueran seleccionadas se encuentran el drama de Jesús de Terrence Malick, "The Way of the Wind", y "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson.

Cannes ya había anunciado que “Mission Impossible: The Final Reckoning” se estrenará durante el festival, que hace tres años concedió la Palma de Oro honoraria a Tom Cruise. Este año, el galardonado será Robert De Niro.

Siguiendo los pasos de Greta Gerwig, Juliette Binoche presidirá el jurado que decidirá al ganador de la Palma de Oro. Según Knobloch, es la primera vez en 60 años que dos mujeres se suceden en este puesto.

El festival se celebrará entre el 13 y el 24 de mayo.

