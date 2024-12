AP Explica: Cómo es el Spotify Wrapped

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Debes asegurarte de que tu aplicación de Spotify esté actualizada para obtener la experiencia completa. Wrapped está disponible para usuarios con y sin suscripciones Premium.

A partir del miércoles, Spotify invitará a los usuarios a ver su resumen de datos interactivo en su aplicación para smartphone o de escritorio. También puedes visitar Spotify.com/Wrapped para encontrar un código QR que te lleva directamente a tu resumen.

Hay varios sitios de terceros a los que puedes conectar tu cuenta de Spotify que analizarán tus datos de Wrapped.

How Bad is Your Spotify es un bot de IA que juzga tu gusto musical. Receiptify te da tus canciones principales en un gráfico compartible que parece, sí, un recibo. Instafest crea un cartel de festival basado en tus artistas principales. How NPRCore Are You evalúa cuán similar es tu gusto musical al de NPR Music.

Otras plataformas de streaming importantes como Apple Music y YouTube Music han desarrollado sus propias versiones de Wrapped en los últimos años.

Replay de Apple Music no solo ofrece a sus suscriptores un resumen de fin de año de sus hábitos de escucha, sino también resúmenes mensuales, una característica que ayuda a diferenciarse del resumen único de Spotify. Fue lanzado el 3 de diciembre.

YouTube Music, por su parte, tiene un resumen similar de fin de año para sus oyentes, así como resúmenes a lo largo del año. Lanzó su Recap anual para usuarios a finales del mes pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

