Acusador de Kevin Spacey dice que el abuso que sufrió fue "horrible"

El actor Kevin Spacey llega a la Corte de la Corona en Southwark donde está acusado de abuso sexual contra cuatro hombres en supuestos incidentes ocurridos mientras trabajaba en el Teatro Old Vic en Londres el jueves 6 de julio de 2023. (Lucy North/PA vía AP) PA

El hombre es uno de los cuatro que acusan al galardonado con dos Premios de la Academia de agredirlos en Gran Bretaña entre 2001 y 2013. Durante gran parte de ese tiempo, Spacey fue director artístico del Teatro Old Vic en Londres.

“Con el mayor respeto, usted no estaba allí y yo sí”, respondió el hombre, que no puede ser identificado según la ley británica y prestó testimonio fuera de la vista del público. “Fue horrible. Y nunca nadie me ha hablado de esa manera, nunca”.