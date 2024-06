Actores de videojuegos quieren evitar una huelga. ¿El punto de fricción en sus negociaciones? IA

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La actriz de voz Sarah Elmaleh posa en Los Angeles el 1 de febrero de 2024. Si bien los representantes del SAG-AFTRA han logrado avances en las negociaciones sobre salarios y seguridad laboral en su contrato de videojuegos, los líderes dicen que los acuerdos se han estancado por un tema clave: las protecciones sobre el uso de inteligencia artificial. (Foto AP/Richard Vogel)

“Cualquiera que piense que tenemos miedo de ir a la huelga, o que no iremos a la huelga, claramente no ha estado prestando atención”, agregó.

Los miembros de SAG-AFTRA votaron a favor de otorgar a los líderes la autoridad para hacer huelgas contra las compañías de videojuegos en septiembre. Las preocupaciones sobre cómo los estudios cinematográficos utilizarán la IA ayudaron a alimentar las huelgas del sindicato del año pasado, que duraron cuatro meses.

Scott Lambright, un actor que ha prestado su voz a monstruos y personajes para juegos, dijo que la IA podría amenazar los puestos de trabajo al hacer que sea más barato usar una voz generada, al tiempo que reduce la calidad de la interpretación vocal como arte.

“Emocionalmente, va a ser superficial”, dijo.

La IA también podría despojar a algunos actores de la oportunidad de conseguir papeles de fondo más pequeños donde pueden perfeccionar su oficio antes de conseguir papeles más grandes, dijo Lambright.

“Tener esos roles te da la confianza en ti mismo para asumir un papel más importante”, dijo. “Y si uno no tiene acceso a los roles de contar una pequeña parte de una historia... No vas a tener confianza en liderar algo”.

El último contrato interactivo, negociado en 2017, no ofrecía protecciones en torno a la IA. El acuerdo cubre a más de 2.500 “artistas fuera de cámara (voz en off), artistas en cámara (captura de movimiento, acrobacias), coordinadores de acrobacias, cantantes, bailarines, titiriteros y artistas de fondo”, según el sindicato.

El grupo negociador de los principales productores de videojuegos está dispuesto a establecer protecciones para los actores de doblaje, dijo SAG-AFTRA, pero no irá tan lejos como para incluir a otros artistas, incluidos los especialistas y los artistas de captura de movimiento.

Las compañías de videojuegos cubiertas por el contrato interactivo incluyen Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. y WB Games Inc.

Audrey Cooling, portavoz de las compañías, dijo que están negociando de buena fe y “han hecho un tremendo progreso”.

“Hemos llegado a acuerdos tentativos sobre la gran mayoría de las propuestas y seguimos siendo optimistas de que podemos llegar a un acuerdo pronto”, dijo Cooling en un comunicado enviado por correo electrónico.

En medio de las tensas negociaciones, SAG-AFTRA creó un nuevo contrato separado en febrero que cubría proyectos de videojuegos independientes y de bajo presupuesto. El acuerdo de medios interactivos independientes de presupuesto escalonado contiene algunas de las protecciones sobre la IA que los gigantes de la industria de los videojuegos han rechazado.

El sindicato también anunció un acuerdo paralelo con la empresa de voz de IA Replica Studios en enero. El acuerdo, que la presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, calificó como “un gran ejemplo de que la IA se hace bien”, permite a los grandes estudios trabajar con actores sindicalizados para crear y licenciar una réplica digital de su voz. Establece términos que también permiten a los artistas intérpretes o ejecutantes optar por que sus voces no se utilicen a perpetuidad.

Ese tipo de agencia es la razón por la que las protecciones contractuales son importantes, dijo Tim Friedlander, presidente de la Asociación Nacional de Actores de Doblaje.

Actualmente, no existe la tecnología para monitorear lo que sucede con los archivos de audio de los actores, dijo, no está claro si ya se han utilizado décadas de grabaciones para entrenar modelos de IA. Los artistas, dijo, esencialmente envían sus archivos de audio a la persona que los grabó y confían en que se asegurarán de que esas grabaciones “sean seguras”.

La IA sin control puede dar lugar a cuestiones éticas, especialmente cuando se trata de una llamada “voz sintética” que genera un trabajo de voz con el que el actor original podría no estar moralmente de acuerdo.

“Si mi voz está ahí fuera... haciendo algo que no diría, ahora estoy potencialmente en conflicto conmigo mismo. Ahora estoy perdiendo trabajo por mi propia voz”, dijo Friedlander.

FUENTE: Associated Press