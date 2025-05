A los 87 años, el autor keniano Ngũgĩ wa Thiong'o vive la pasión por el poder del lenguaje

Esta imagen de portada publicada por The New Press muestra "Decolonizing Language: And Other Revolutionary Ideas” de Ngũgĩ wa Thiong'o. (The New Press via AP)

Uno de los escritores más venerados del mundo y un candidato perpetuo al Premio Nobel, Ngũgĩ sigue siendo un orador enérgico, con opiniones no menos contundentes de lo que han sido durante los últimos 60 años. Desde que emergió como una voz líder de la África postcolonial, ha llamado a los africanos a reclamar su lengua y cultura y denunciando la tiranía de los líderes de Kenia. Sus libros más conocidos incluyen el ensayo “Descolonizar la mente” y “El diablo en la cruz”, uno de los muchos libros que escribió en su lengua nativa, el gikuyu.

"Extraño Kenia, porque me dieron todo", afirma. "Todos mis escritos están basados en Kenia. ... Le debo mi escritura a Kenia. Es muy difícil para mí no poder regresar a mi tierra natal".

Ngũgĩ ha publicado un puñado de libros en la última década, incluyendo la novela "Los nueve perfectos" (“The Perfect Nine”) y las memorias de prisión "Luchando con el Diablo" (“Wrestling with the Devil”), y estuvo en las noticias en 2022 cuando su hijo, Mũkoma wa Ngũgĩ, alegó que él había abusado físicamente de su primera esposa, Nyambura, quien murió en 1996.

"Puedo decir categóricamente que no es cierto", responde Ngũgĩ wa Thiong'o.

Su editorial en Estados Unidos, The New Press, acaba de lanzar "Descolonizar el Lenguaje" (“Decolonizing Language”), que el autor elogia como un título "hermoso". "Descolonizar el Lenguaje" incluye ensayos y poemas escritos entre 2000 y 2019, con temas que van desde el lenguaje y la educación hasta amigos y héroes como Nelson Mandela, Nadine Gordimer y Chinua Achebe, el autor nigeriano cuya novela de 1958, “Todo se desmorona”, es considerada por muchos como el punto de partida de la literatura africana moderna. Achebe también ayudó a lanzar la carrera de Ngũgĩ al mostrar un manuscrito de una novela temprana, "No llores, niño", al editor William Heinemann, quien la incluyó en la serie emblemática de Escritores Africanos.

En un ensayo de "Descolonizar el Lenguaje", Ngũgĩ declara que los escritores deben "Ser la voz de los sin voz. Tienen que dar voz al silencio, especialmente al silencio impuesto a un pueblo por un estado opresor." Durante su entrevista con AP, Ngũgĩ discutió sus preocupaciones sobre Kenia, el "empoderamiento" de conocer la lengua nativa, sus influencias literarias y sus sentimientos encontrados sobre Estados Unidos. Las respuestas de Ngũgĩ han sido condensadas para mayor claridad y brevedad.

"En Kenia, incluso hoy, tenemos niños y sus padres que no pueden hablar sus lenguas maternas, o los padres conocen sus lenguas maternas y no quieren que sus hijos las conozcan. Están muy felices cuando hablan inglés e incluso más felices cuando sus hijos no conocen su lengua materna. Por eso lo llamo colonización mental".

"Estoy bien (con hablar inglés). Después de todo, soy un profesor distinguido de letras inglesas y literatura comparada en la Universidad de California, en Irvine. Así que no es que me moleste el inglés, pero no quiero que sea mi idioma principal, ¿de acuerdo? Así es como lo pongo: Para mí, y para todos, si conoces todos los idiomas del mundo, y no conoces tu lengua materna, eso es esclavitud, esclavitud mental. Pero si conoces tu lengua materna, y añades otros idiomas, eso es empoderamiento".

"Me gustan mucho los escritores afroestadounidenses. Los descubrí en la Universidad de Makerere (en Uganda), y los escritores caribeños como George Lamming fueron muy importantes para mí. Los escritores del Renacimiento de Harlem encendieron mi imaginación y me hicieron sentir que yo también podía ser escritor. ... En la conferencia de Makerere (la Conferencia de Escritores Africanos, en 1962), me reuní con Langston Hughes, y ¡oh Dios mío, fue tan grandioso! ¡Langston Hughes del Renacimiento de Harlem! Dar la mano a un escritor mundialmente famoso fue muy, muy importante para mí".

"Por un lado, estoy agradecido de estar aquí y de tener un trabajo en una universidad de California, como profesor distinguido. Aprecio eso. Pero venía de un país que era una colonia de vendedores blancos, y no puedo olvidar eso cuando estoy aquí. La gente ni siquiera habla de eso aquí. Hablan de ello como si fuera normal. Así que hablamos de la Revolución Americana. Pero, ¿no fueron los nativos americanos quienes fueron colonizados? Así que estoy muy fascinado por esta anormalidad normalizada".

FUENTE: Associated Press