50 aniversario de "SNL" contará con Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Dave Chappelle y más

Esta combinación de fotografías muestra, en la fila superior de izquierda a derecha, Bad Bunny, Quinta Brunson, Sabrina Carpenter, Dave Chappelle, Miley Cyrus, Robert De Niro, en la segunda fila desde la izquierda, Adam Driver, Ayo Edebiri, Tom Hanks, Woody Harrelson, Scarlett Johansson, Peyton Manning, y en la fila inferior desde la izquierda, Steve Martin, Paul McCartney, John Mulaney, Pedro Pascal, Martin Short y Paul Simon.(Foto AP) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.