25 años después, The Black Crowes y Jimmy Page reviven icónico concierto

Chris Robinson, izquierda, y Rich Robinson, centro, de The Black Crowes, con Jimmy Page de Led Zeppelin en Londres, el 2 de abril de 2025. (Ross Halfin vía AP) ROSS HALFIN

Veinticinco años después, ese error se ha corregido. El álbum de 36 pistas “Jimmy Page & The Black Crowes: Live at the Greek” restaura 16 canciones previamente inéditas y ofrece una mejor visión de una combinación única de rock transatlántico.

Chris Robinson, cantante y compositor, afirma: “Todo el proyecto fue especial, muy eléctrico para nosotros, algo muy vivo. Creo que todos estábamos, por falta de una mejor palabra, emocionados con lo que hacíamos como banda, como un conjunto”.

Las pistas en vivo fueron grabadas durante dos noches en octubre de 1999 en el Teatro Griego de Los Ángeles. En ellas se capta a unos músicos que estaban en su mejor momento tras paradas previas en el Roseland Ballroom de Nueva York, el Centrum en Worcester, Massachusetts, y el Palace of Auburn Hills en Michigan.

Chris Robinson comenta: “Creo que realmente sentimos que no eran los Black Crowes con Jimmy Page. Era una sola cosa, era un solo grupo. Realmente nos sentimos conectados y unidos. Creo que simplemente teníamos un nivel de energía muy alto, y sabíamos que estábamos en algo poderoso”.

El álbum resultante tenía temas de Zeppelin como “Celebration Day”, “In My Time of Dying” y “Whole Lotta Love”, así como viejos estándares de blues y R&B como “Woke Up This Morning”, “Sloppy Drunk”, “Mellow Down Easy” y “Shake Your Money Maker”, además de “Shape of Things to Come” de los Yardbirds y “Oh Well” de Fleetwood Mac.

Pero no se incluyeron canciones de The Black Crowes por razones contractuales: la banda acababa de dejar su sello y no se les permitía usar nada de su catálogo.

“Estábamos contentos con lo que salió. Nos molestó no poder usar legalmente nuestras canciones en el disco”, dijo Rich Robinson, compositor y guitarrista. Su hermano Chris añade: “No me sorprendió lo inepta que fue esa decisión”. Page comenta: “Me sentí realmente mal por eso porque ellos extendieron esta mano de amistad para que pudiera unirme a la banda. Me sentí muy triste porque sabía que las versiones que hicimos de sus canciones eran realmente buenas”. La edición de aniversario de “Live at the Greek” incluye las canciones de The Black Crowes que se habían dejado fuera, como “No Speak No Slave”, “Hard to Handle”, “Wiser Time”, “Remedy” y una versión de “She Talks to Angels”, que, según Rich Robinson, Page llevó “a una dirección totalmente diferente y a un nuevo nivel”. También se incluyen temas de Zeppelin como “Misty Mountain Hop” y “Bring It on Home”. Además de Page y los hermanos, la banda incluía a Sven Pipien en el bajo, Eddie Harsch en los teclados, Audley Freed en la guitarra y Steve Gorman en la batería. Page dice que se sintió relajado y conectado con los chicos. “En el pasado, siempre que sabía que iba a ser grabado, digamos en los días de Zeppelin, siempre me ponía muy nervioso”, dice. “Pero con esto, no tuve esa ansiedad ni nada. Estábamos en una ola”. Los fanáticos se deleitarán con las canciones restauradas, pero también con algunas tomas descartadas, entre ellas, cinco canciones grabadas en las pruebas de sonido y la canción nunca antes lanzada que Rich Robinson y Page escribieron mientras improvisaban, llamada simplemente “Jams”. Chris Robinson comenta: “Creo que las sorpresas son las cosas que realmente nos emocionan también. Ni siquiera sabíamos que teníamos este material extra o las otras cosas en las que no habíamos pensado hasta que surgió este proyecto”. Los conciertos en el Teatro Griego capturan una asociación que perduraría. Page y los Crowes realizarían una gira completa por Estados Unidos en el verano de 2000 y siguen siendo amigos hoy en día. Page dice: “Todos estábamos unidos cuando tocábamos, y para mí, tocar con estos chicos fue un evento muy alegre, y supongo que para ellos también lo fue tocar conmigo ”. El relanzamiento del álbum llega mientras The Black Crowes disfrutan un momento creativo tras obtener su segunda nominación al Grammy el año pasado por “Happiness Bastards”, nominada a mejor álbum de rock junto a los Rolling Stones. Chris Robinson se muestra filosófico sobre el momento del lanzamiento del álbum de aniversario. A pesar de que las canciones estuvieron guardadas en una bóveda durante un cuarto de siglo, está feliz de que ahora puedan ser escuchadas. “Tengo la firme creencia de que las cosas suceden cuando se supone que deben suceder porque se supone que deben suceder”, dice. “Y si juegas demasiado con eso, podría no tener la misma resonancia, ¿sabes?”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: Associated Press