americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Entrenador de fútbol femenino vetado de por vida por UEFA tras filmar a jugadoras en el vestuario

Un entrenador checo de fútbol femenino que filmó en secreto a jugadoras en el vestuario y en las duchas fue inhabilitado de por vida para entrenar por la UEFA.

ARCHIVO - El entrenador Petr Vlachovsky dirige una práctica el 18 de octubre de 2018 (Dalibor Gluck/CTK via AP, archivo)
ARCHIVO - El entrenador Petr Vlachovsky dirige una práctica el 18 de octubre de 2018 (Dalibor Gluck/CTK via AP, archivo) AP

Petr Vlachovsky, exentrenador del 1. FC Slovacko, fue condenado el año pasado en la República Checa por filmar a más de una docena de mujeres durante un periodo de cuatro años.

Recibió una pena de un año de prisión suspendida y una prohibición de cinco años para dirigir en el país.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó que Vlachovsky infringió las normas relativas a conductas insultantes o indecentes. La sanción vitalicia se anunció el martes.

La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, también solicitó a la FIFA que imponga a Vlachovsky una prohibición internacional y pidió a la federación de fútbol de la República Checa que le revoque la licencia de técnico.

FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, señaló en un comunicado: “Este resultado envía un mensaje contundente y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y de que la protección del bienestar de las jugadoras debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego”.

Vlachovsky fue detenido en 2023 cuando las autoridades encontraron las grabaciones en internet. Había entrenado al 1. FC Slovacko durante casi 15 años. También se desempeñó como entrenador de la selección nacional femenina sub-19 de la República Checa.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter