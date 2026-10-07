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Entrenador del Southampton multado y sancionado por el escándalo Spygate

LONDRES (AP) — El entrenador Tonda Eckert recibió una multa y una suspensión de seis semanas, en suspenso, por su participación en el escándalo Spygate que sacudió al fútbol inglés la temporada pasada.

ARCHIVO - Foto del 25 de abril del 2026, el entrenador del Southampton Tonda Eckert reacciona durante la semifinal de la Copa FA ante el Manchester City. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 25 de abril del 2026, el entrenador del Southampton Tonda Eckert reacciona durante la semifinal de la Copa FA ante el Manchester City. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) AP

Además el Southampton fue expulsado de la final del playoff del Championship en mayo después de admitir que había espiado a otros equipos, incluido su rival de las semifinales, el Middlesbrough.

Posteriormente, Eckert fue acusado por su implicación en tres incidentes.

La Asociación de Fútbol de Inglaterra informó que Eckert admitió los cargos y señaló el miércoles que había sido amonestado y multado con 28.000 libras (37.000 dólares).

Su suspensión quedó aplazada hasta el final de la próxima temporada.

La English Football League acusó al Southampton de filmar sin autorización las sesiones de entrenamiento del Middlesbrough antes de su semifinal a doble partido, que terminó ganando y quedándose a un solo encuentro del ascenso a la Liga Premier.

Fue expulsado de la final después de admitir también que había espiado al Oxford United y al Ipswich anteriormente en la temporada. La EFL impuso una deducción de cuatro puntos para esta campaña, mientras que el Middlesbrough fue readmitido en la final, que perdió 1-0 ante el Hull City.

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