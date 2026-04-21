Entrenador Billy Donovan deja a los Bulls de Chicago después de 6 temporadas

Compartir en:









El entrenador de los Bulls de Chicago Billy Donovan habla con los bases Yuki Kawamura y Rob Dillingham en el encuentro ante los Wizards de Washington el jueves 9 de abril del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

Después de despedir al vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general, Marc Eversley, cerca del final de la campaña, el presidente y director ejecutivo, Michael Reinsdorf dijo que quería que Donovan siguiera en el cargo. Manifestó que cualquiera que quisiera traer a un nuevo entrenador “probablemente no es el candidato adecuado para nosotros”. Ahora, a quien sea que contraten los Bulls para dirigir su organización tendrá esa oportunidad.

Donovan, de 60 años, había dicho de manera constante que aún siente pasión por entrenar y que se reuniría con los propietarios después de la temporada para hablar sobre su futuro. Al parecer, no escuchó lo que necesitaba escuchar.

“Después de una serie de conversaciones reflexivas y extensas con los propietarios sobre el futuro de la organización, he decidido hacerme a un lado como entrenador en jefe de los Bulls de Chicago para permitir que el proceso de búsqueda se desarrolle”, explicó Donovan en un comunicado de prensa enviado por el equipo. “Creo que es lo mejor para los Bulls permitir que el nuevo líder forme el cuerpo técnico como considere conveniente”.

___

FUENTE: AP