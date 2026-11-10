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Entre lágrimas, Tatjana Smith anuncia que dejará Sudáfrica y nadará por los Países Bajos

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Tatjana Smith, la atleta olímpica más laureada de Sudáfrica, decidió cambiar de nación y ahora competirá por los Países Bajos, una decisión que reconoció el martes que “puede decepcionar o romper el corazón” de algunos seguidores.

ARCHIVO - Foto del 29 de julio del 2024, la sudafricana Tatjana Smith celebra tras ganar la final de los 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de París. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 29 de julio del 2024, la sudafricana Tatjana Smith celebra tras ganar la final de los 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de París. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) AP

“He decidido nadar por los Países Bajos”, declaró la dos veces campeona olímpica de natación en un mensaje en video, a ratos entre lágrimas, publicado en Instagram.

“Sé que no todo el mundo entenderá o estará de acuerdo con mi decisión”, expresó al mencionar “desafíos financieros y prácticos” que pueden hacer que una carrera en la natación sea difícil de sostener.

Smith ganó el título de los 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, en los 200 metros pecho en los Juegos de Tokio realizados en 2021 como Tatjana Schoenmaker.

También obtuvo dos platas, en los 100 metros en Tokio y en los 200 metros en París, para convertirse en la atleta olímpica más exitosa de Sudáfrica. El nadador Chad le Clos también tiene cuatro medallas, aunque solo una de oro.

“Ambos países son parte de quien soy”, afirmó Smith, de 29 años. “Pero los sueños pueden cambiar a medida que creces”.

Se retiró de la natación competitiva después de París y anunció su regreso hace dos meses, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 — ahora con el naranja neerlandés en lugar del verde y oro de Sudáfrica.

Smith añadió que los atletas necesitan un sistema en el que puedan prosperar y no solo sobrevivir, lo que sugiere que en el futuro contaría con un “mayor apoyo de alto rendimiento”. Indicó que seguiría entrenando en Sudáfrica.

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Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP

FUENTE: AP

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