Enric Mas por fin gana la Vuelta a España tras quedar tres veces en segundo lugar

GRANADA, España (AP) — El ciclista local Enric Mas puso fin a años de frustración al ganar el domingo la Vuelta a España. El español había heredado el maillot rojo de Tadej Pogacar después de que el cinco veces campeón del Tour de Francia abandonara por una caída.