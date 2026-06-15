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Enjuiciarán a los dueños del club nocturno Jet Set en el que murieron 236 personas en Dominicana

SANTO DOMINGO (AP) — Los hermanos propietarios del club nocturno de Santo Domingo en el que murieron 236 personas y más de 100 quedaron heridas tras desplomarse el techo el año pasado serán juzgados por homicidio involuntario, determinó un juez el lunes.

ARCHIVO - Antonio Espaillat, al centro, propietario de la discoteca Jet Set --cuyo derrumbe del techo en 2025 dejó víctimas mortales-- llega al tribunal para su juicio, el 27 de abril de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernández, archivo)
ARCHIVO - Antonio Espaillat, al centro, propietario de la discoteca Jet Set --cuyo derrumbe del techo en 2025 dejó víctimas mortales-- llega al tribunal para su juicio, el 27 de abril de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernández, archivo) AP

Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del club nocturno Jet Set, podrían enfrentar hasta 2 años de prisión si son declarados culpables.

El derrumbe del 8 de abril de 2025 sacudió a toda la República Dominicana. Las autoridades trabajaron frenéticamente durante días para llegar hasta las personas atrapadas bajo los escombros.

El fallo emitido el lunes por el magistrado Reymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en Santo Domingo, generó frustración entre familiares de las víctimas, que esperaban cargos de homicidio, los cuales conllevan penas más severas de hasta 20 años de cárcel.

La resolución indicó que el caso no ameritaba un cargo de homicidio porque eso implicaría que los acusados sabían que su negligencia causaría la muerte de las víctimas. Pero si hubieran podido prever el derrumbe del techo, “la lógica y la razón” dejan entrever que no habrían puesto en riesgo sus propias vidas además de las de las víctimas, señaló el fallo.

Unos 30 familiares de las víctimas se reunieron en el tribunal antes de la audiencia, tomados de las manos y rezando.

Los fiscales han acusado previamente a los Espaillat de intentar intimidar o manipular a empleados. Antonio Espaillat es considerado un poderoso empresario, propietario de centros de entretenimiento de alto nivel y de decenas de emisoras de radio locales. El Ministerio Público ha sostenido que cuenta con cientos de elementos de prueba que vinculan a los hermanos con el derrumbe.

Cientos de personas, entre ellas deportistas y políticos, estaban en el Jet Set cuando se desplomó el techo, asistiendo a un concierto del cantante Rubby Pérez, el cual falleció. También se encontraba Octavio Dotel, exlanzador de las Grandes Ligas, quien fue rescatado de entre los escombros, pero murió en un hospital.

Los Espaillat serán juzgados juntos. No se ha fijado una fecha para el juicio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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