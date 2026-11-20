La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, donde se encuentra Guasave, informó que efectivos de las fuerzas federales fueron blanco de un ataque, lo que habría desatado el tiroteo.

“Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, informó la dependencia en un comunicado. “Las autoridades... están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad”.

Las autoridades confirmaron también que hay bloqueos en la carretera federal que conduce a esta localidad de unos 300.000 habitantes. Un número indeterminado de camiones incendiados se usó para obstruir la vía.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no habían informado sobre posibles víctimas o detenidos.

En el Kuroda Park, el estadio local de béisbol, se jugaba la parte alta de la tercera entrada entre los Algodoneros locales y los Venados de Mazatlán. La transmisión televisiva mostró que el pitcher Víctor Buelna se disponía a realizar un lanzamiento cuando comenzaron a resonar detonaciones.

Buelna hizo una señal a su receptor, antes de que los peloteros comenzaran a correr para abandonar el campo.

Imágenes difundidas por las redes sociales, mostraron los momentos en que el público congregado en el graderío, incluidas mujeres y niños, comienzan a agachase, en medio de gritos y aparentes ráfagas de ametralladora. Muchos corren en un intento por marcharse del inmueble.

La imagen trajo reminiscencias de lo ocurrido el 20 de agosto de 2011 en un partido de la primera división del fútbol mexicano, entre Santos Laguna y Morelia en la ciudad norteña de Torreón.

En aquella ocasión, también durante el partido, un tiroteo en las proximidades del estadio provocó que jugadores y aficionados escaparan. Un policía municipal resultó lesionado fuera del recinto deportivo, pero no hubo muertos ni heridos dentro del mismo.

Guasave se encuentra a unos 150 kilómetros de Culiacán la capital de Sinaloa y el foco de actividad de una de las principales organizaciones narcotraficantes del país.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP