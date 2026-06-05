Enfermo y sin dormir, Arnaldi se retira de semifinal de Roland Garros

Matteo Arnaldi brinda una rueda de prensa tras retirarse de su semifinal de Roland Garros, el viernes 5 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Arnaldi, número 104 del ranking, se retiró al atardecer del viernes antes de la primera semifinal masculina de un Grand Slam entre dos italianos: ante Flavio Cobolli.

Arnaldi creyó que contrajo un virus y manifestó que no estaba en condiciones de competir.

“Creo que es un virus porque sentía bastante frío”, comentó. “Tenía fiebre. Solo sé que no puedo moverme, y no puedo comer, y no puedo beber”.

Su retiro le dio a Cobolli el pase a la final del domingo contra el segundo preclasificado Alexander Zverev.

Arnaldi señaló que se sintió bien durante el entrenamiento del jueves, hasta que cenó.

“Empecé a sentirme más o menos del estómago”, explicó en una conferencia de prensa a la que también asistió Cobolli, sentado al otro extremo de la mesa de entrevistas.

“Pensé: ‘Bueno, está bien, solo no digerí muy bien’. Pero luego me desperté a la 1 de la madrugada y empecé a vomitar. Después intenté dormir. No pude dormir nada. A las 6, 7 de la mañana volví a vomitar. Esta vez fue bastante fuerte”.

Llamó a un médico a su habitación y tomó medicamentos.

“Esperaba que fuera solo algo de la cena o algo así, pero luego durante el día no pude comer”, dijo Arnaldi. “Cada vez que hacíamos algo o bebía, volvía al baño”.

Alcanzó las semifinales después de que su compatriota Matteo Berrettini se retirara en su partido de cuartos de final por una lesión en la cadera antes de terminar el segundo set. Arnaldi acumuló un total de 19 horas y 42 minutos en cancha, más que cualquier otro jugador para alcanzar las semifinales en cualquier torneo grande desde que la gira de la ATP comenzó a registrar los tiempos de los partidos en 1991.

“Es duro, porque por cómo fue el torneo, por cuántas horas pasé en cancha, en realidad me estaba sintiendo muy bien”, expresó Arnaldi.

“Tener que retirarte de la primera semifinal de un Grand Slam no es algo que le desees a nadie. Intenté prepararme e intenté quedarme aquí todo lo que pude e intenté ver si podía salir a la cancha, pero cada vez que me levanto me mareo y no me siento en mi mejor momento. Estoy bastante seguro de que si vuelvo a comer, no me voy a sentir bien. Esa fue la decisión correcta para mí”.

Cobolli dijo que la noticia lo entristeció.

“Cuando vino a verme hace casi una hora, casi lloré”, contó. “Matteo es una gran inspiración para todos nosotros”.

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FUENTE: AP