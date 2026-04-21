En vez de abuchear, fans de alicaídos Mets se quedan en casa en noche fría en Queens

Un fanático de los Mets de Nueva York durante el octavo inning del juego contra los Mellizos de Minnesota, el martes 21 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

“No estarías aquí esta noche si no fueras fan de los Mets”, comentó Heaney.

En picada, los Mets regresaron a casa el martes y recibieron una bienvenida más silenciosa de lo que el mánager Carlos Mendoza y los jugadores anticipaban.

Nueva York perdió su 12do partido en fila al sucumbir 5-3 ante los Mellizos.

La racha negativa de los Mets es la más larga desde que perdieron 12 encuentros seguidos entre el 10 y el 23 de agosto de 2002. Ningún equipo ha logrado clasificarse para los playoffs en una campaña en la que sufrieron 12 derrotas al hilo.

Con el juego igualado 3-3 en la novena entrada, los Mellizos llenaron las bases ante el atribulado cerrador Devin Williams mediante dos bases por bolas y un intento de toque de sacrificio que el primera base Mark Vientos lanzó hacia la antesala, permitiendo que todos los corredores quedaran a salvo. Luke Keaschall vino a batear y conectó a un sencillo al jardín izquierdo para tomar la ventaja.

“Esto es difícil”, dijo Williams. “Nunca he vivido algó así. Creo que solo necesitamos conseguir esa victoria de una vez, y pienso que todo lo demás se resolverá por sí solo. Pero, obviamente, en este momento está resultando ser muy difícil".

Tras la derrota del domingo 2-1 en 10 entradas ante los Cachorros de Chicago, el torpedero Francisco Lindor anticipó un recibimiento “muy ruidosa” el martes por parte de fanáticos irritados con el rendimiento del equiipo.

Pero los pocos miles de aficionados presentes en una noche fresca en Queens —la temperatura al primer lanzamiento fue de 46 grados Fahrenheit (8 Celsius)— no hicieron ruido hasta la tercera entrada, cuando Lindor conectó un jonrón de tres carreras para abrir el marcador y darle a los Mets su mayor ventaja desde la victoria 5-2 sobre los Gigantes de San Francisco el 5 de abril.

Más tarde se anunció una asistencia pagada de unos sólidos 32.798, pero la multitud real parecía mucho menor.

Los Mets parecían encaminados a romper la racha cuando su abridor Nolan McLean retiró a los primeros 15 bateadores que enfrentó y Lindor la desapareció en el tercero episodio.

La noche acabó con cánticos sarcásticos por parte de los fanáticos, coreando “MVP” cuando Austin Warren recetó tres ponches seguidos para culminar la parte alta del noveno.

New York llegó al martes bateando para .200 durante su mala racha y siendo superado 62-19 en carreras. Los Mets no contaron con el toletero Juan Soto en ningún tramo de esa seguidilla, pero se espera que salga de la lista de lesionados el miércoles tras perderse los últimos 16 juegos por una distensión en el cuádriceps izquierdo.

“Creo que si hoy logran arrancar, creo que los aficionados se van a unir a su alrededor”, manifestó Josh Hudson, residente de Tennessee que estaba en la ciudad por negocios y se sentaba en la sección 509 con un boleto de 15 dólares que compró en el mercado secundario.

Heaney, residente de Malverne en Long Island, que llevaba una gorra de los Mets y una sudadera de los playoffs de 2022, sonrió al recordar cómo terminó comprando un boleto de 12 dólares y yendo solo al juego.

“No pude lograr que mi esposa viniera”, contó Heaney. “No pude lograr que mis hijos vinieran. No pude lograr que mis amigos vinieran. Compré un boleto, el más barato que pude encontrar, y voy a ver si puedo ayudarlos a enderezar el rumbo”.

Mendoza, en su tercera temporada como mánager tras seis temporadas en el cuerpo técnico de los Yankees, había indicado que no le molestaría una recepción fría porque sabe cómo reaccionarán los aficionados si al equipo le va mejor.

“También van a estar alentando cuando le demos la vuelta”, afirmó Mendoza. “Ya lo hemos visto antes también, así que no es nada nuevo para los que hemos estado aquí. Esperamos que esa gente sigan apoyándonos, pero nosotros también tenemos que hacerlo mejor por ellos".

Después de la derrota, el piloto venezolano no ocultó su pesar: “Es una lástima, porque te sientes bien, especialmente por la forma en que se estaba desarrollando el partido en ese momento”.

___

El reportero Eric Núñez colaboró con este despacho.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP