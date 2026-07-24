En una casa de campo cerca de Tallin, dos monjes reavivan el monacato ortodoxo en Estonia

El obispo Damaskinos, al centro, izquierda, ora durante la Divina Liturgia en la capilla del recién fundado Monasterio Ortodoxo Kirikla, en el poblado de Pihali, Estonia, el 4 de julio de 2026. (AP Foto/Sergei Grits) AP

Fundado el año pasado en una de las sociedades más seculares de Europa, el Monasterio Ortodoxo de Kirikla es el primer convento que la Iglesia Ortodoxa Apostólica de Estonia establece en décadas.

Desde la desintegración de la Unión Soviética, la iglesia ha coexistido junto a una iglesia ortodoxa separada afiliada al Patriarcado de Moscú, que cuenta con una congregación mayor en el país báltico. Aun así, la Iglesia Ortodoxa Apostólica de Estonia lleva mucho tiempo buscando reconstruir su propia comunidad monástica masculina dentro de sus fronteras.

El obispo Damaskinos, de 41 años y abad del convento, así como su compañero monje, el reverendo Paisios, son los primeros frailes en vivir, trabajar y rezar en la casa de campo del nuevo monasterio, a unos 40 kilómetros (25 millas) de Tallin, la capital.

Aunque el sistema de la Iglesia Ortodoxa Apostólica de Estonia cuenta actualmente con más de 60 iglesias, además de un convento, los últimos monjes ortodoxos vivieron en Estonia hace más de 80 años, durante un periodo de independencia entre las guerras mundiales.

Con el esperado regreso de un monasterio, las oraciones diarias de Damaskinos y Paisios en la capilla se extienden más allá de los países bálticos.

“El significado del monasterio también es global, en el sentido de que rezamos por todo el mundo”, afirmó Damaskinos.

La vida monástica atrae a los jóvenes

Con un sombrero de paja de ala ancha y una sotana negra, Damaskinos deshierba un cantero de flores en el jardín fuera de la casa de campo después del oficio, mientras Paisios, de 31 años, trabaja en el campo de papas con jóvenes voluntarios que llegaron para ayudar a los monjes este verano.

Hay poco tiempo libre en el monasterio, ya que el trabajo se alterna con oficios religiosos, oraciones y charlas espirituales, y hay aún menos tiempo para mirar un teléfono celular. Protegidos del ambiente estresante del exterior, los monjes dicen que se sienten descansados pese a la rutina. Su estilo de vida atrae a los jóvenes visitantes del monasterio, comentó Paisios.

“Dicen: ‘Es tan agradable simplemente guardar el teléfono y no estar pendiente del teléfono todo el día, y alejarse de las redes sociales y de todo, y estar en el mundo real y conectar con la gente’”, añadió.

Con unos 1,3 millones de habitantes, Estonia tiene una sociedad muy secular. Sin embargo, Priit Rohtmets, profesor asociado de historia de la iglesia en la Universidad de Tartu, ve las primeras señales de un creciente interés por la religión entre los jóvenes estonios, criados sin los prejuicios antirreligiosos fomentados durante la era soviética, cuando la religión estaba estigmatizada y la mayoría de los monasterios fueron cerrados.

“No tienen ninguna mala experiencia con la religión; no tienen ninguna experiencia con la religión en absoluto”, señaló Rohtmets. “Esto, por supuesto, les da una oportunidad a las comunidades religiosas”.

Felicidad en la religión y la rutina

Cuando una persona quiere convertirse en monje, primero debe permanecer en un monasterio como novicio hasta por tres años y seguir la misma rutina diaria que los demás monjes. Cuando el abad considera que el novicio está listo, este hace votos de pobreza, castidad y obediencia, recibe un nuevo nombre y se compromete a vivir como monje por el resto de su vida.

A diferencia de los sacerdotes ortodoxos, que pueden casarse antes de la ordenación y vivir en parroquias, los monjes deben permanecer célibes y quedarse en los monasterios.

Aunque Damaskinos y Paisios son actualmente los únicos monjes del Monasterio de Kirikla, el obispo dijo que no le preocupa la cantidad.

“Lo que nos preocupa es la calidad espiritual de los monjes”, señaló, “que los monjes realmente se tomen en serio su tarea de orar por todo el mundo”.

Los monjes siguen los ritmos que Damaskinos aprendió por primera vez siendo monje en el Monte Athos, en Grecia, un centro del monacato cristiano ortodoxo desde hace más de 1.000 años. El día comienza al amanecer con oraciones en solitario antes del oficio matutino en grupo, y continúa con el trabajo diario de jardinería o construcción. El único tiempo libre es por la noche, después de un segundo oficio.

Mientras los monjes aún se establecen en su nuevo hogar, abren sus puertas en ciertos días. A través de las redes sociales, invitan a visitantes y peregrinos a unirse a sus oficios, descansar del mundo frenético y ver un estilo de vida diferente.

“La vida monástica es difícil, pero a través de todas estas dificultades encontramos la verdadera felicidad”, afirmó Damaskinos. “Así que espero que cuando la gente venga aquí vea la felicidad que representamos”.

Construir la hermandad

Aunque el Monasterio de Kirikla es el único ortodoxo del país, otras confesiones han establecido sus propias comunidades monásticas en Estonia. Una orden dominica regresó a un pequeño monasterio en Tallin en 1996 y un monasterio budista theravada se encuentra en la isla de Aegna.

Fundar un nuevo monasterio es algo poco común en Europa en 2026. Algunos han cerrado por completo debido a que menos monjes hacen sus votos. Por eso, el éxito del Monasterio de Kirikla, incluso a una escala tan pequeña, resulta alentador para los fieles ortodoxos, así como para los estudiosos de la religión.

Aunque el monasterio aún no tiene otros edificios además de su casa de campo —que fue donada por un empresario local—, la prioridad de Damaskinos es planificar para el futuro. Para obtener ingresos, los monjes podrían vender los productos de su huerto o artesanías como velas o incienso. Pero al obispo le preocupa más el mundo espiritual que el ámbito físico.

“Lo que más me interesa, más que terminar los edificios, es terminar de construir la hermandad”, afirmó. “Es un trabajo que nunca termina, pero al menos crea una buena base para la continuidad monástica aquí en Estonia”.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante una colaboración con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP