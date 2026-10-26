En Serbia y Hungría, oleadas de energía juvenil derriban gobiernos arraigados

Personas celebran frente a la Asamblea Nacional luego que Aleksandar Vučić, líder del partido de derecha Partido Progresista Serbio (SNS), reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia, la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026. (Foto AP/Armin Durgut) AP

La razón: el parque de Belgrado había sido acordonado y ocupado por multitudes de los seguidores más fervientes —y violentos— de Vučić, una eficaz escuadra de ejecutores del mandatario autoritario encargada de intimidar y, en ocasiones, agredir a integrantes de un creciente movimiento estudiantil antigubernamental.

Pero después que Vučić dejara atónito al país balcánico al conceder la derrota en unas elecciones frente a candidatos respaldados por estudiantes la noche del domingo, jóvenes eufóricos llenaron las calles de Belgrado y arrancaron los cordones alrededor del campamento conocido como Caciland. Al poco tiempo, las barricadas quedaron apartadas a un lado y las tiendas de campaña del interior ardieron, junto con el poder de Vučić.

El giro sísmico llegó tras dos años de organización incansable y protestas sostenidas del movimiento estudiantil, que acusó a Vučić, respaldado por el Kremlin, de un autoritarismo creciente, vínculos con el crimen organizado y una corrupción desbocada.

También evocó otros movimientos de protesta de base, liderados por jóvenes, que recientemente han desafiado lo que consideran estructuras de poder enquistadas e insensibles en Europa y más allá. Más cerca, en la vecina Hungría, lograron desalojar a otro líder atrincherado.

El popular movimiento estudiantil de Serbia surgió de la indignación contra Vučić y su gobierno desde que 16 personas murieron en 2024 cuando se desplomó una marquesina de hormigón en una estación de tren en Novi Sad. Eso desencadenó la ola de protestas juveniles que atribuyó el derrumbe a la corrupción de alto nivel y al amiguismo durante las obras de renovación de la estación.

Cuando Vučić concedió la derrota el domingo y decenas de miles salieron a las calles a celebrarlo, las escenas guardaron un notable parecido con la caída del primer ministro prorruso Viktor Orbán en Hungría apenas seis meses antes.

Donde el control del ultraderechista Orbán sobre el poder durante 16 años había parecido alguna vez inamovible, el creciente enojo por la corrupción y la captura de las instituciones del país se aglutinó en torno a un recién llegado a la política, Péter Magyar, quien —al igual que los estudiantes serbios— pasó dos años recorriendo sin descanso las zonas rurales donde Orbán era más fuerte.

Magyar hizo campaña con fuerza contra la corrupción y a favor de reincorporar a Hungría al redil de las democracias de la Unión Europea. Cuando su partido de centroderecha Tisza ganó por goleada en las elecciones, fue en gran medida gracias a una oleada de participación juvenil que impulsó la mayor participación electoral en la historia postsocialista de Hungría.

Al igual que el movimiento estudiantil serbio, los activistas y simpatizantes de Magyar ofrecieron una visión de restaurar las instituciones de Hungría, vaciadas por Orbán, y de construir un Estado funcional que respondiera a las necesidades de los ciudadanos y se atuviera al Estado de derecho.

Tanto en Serbia como en Hungría, muchos han expresado la esperanza de que desalojar a sus regímenes autocráticos abra una oportunidad para una nueva generación de representación política y una participación democrática genuina.

En publicaciones en redes sociales el domingo y el lunes, Magyar felicitó a los estudiantes serbios y afirmó que estaba “encantado de oír cuánta fuerza les había dado nuestra victoria de abril durante esta difícil lucha”.

“¿Seguro que no fui el único que sintió nostalgia al ver esas imágenes de Serbia anoche?”, escribió, en alusión a las celebraciones jubilosas en Belgrado y Budapest con seis meses de diferencia.

Estudiantes serbios podrían aprender de experiencia húngara posterior a Orbán

Desde que llegó al poder, Magyar ha utilizado la mayoría parlamentaria de dos tercios de su partido para ir cumpliendo gradualmente sus promesas de liberar a los medios, devolver a Hungría al ámbito de la Unión Europea y castigar a miembros del régimen de Orbán y a sus aliados que habían acumulado riqueza bajo su amparo.

El movimiento juvenil de Serbia afronta ahora su propia tarea intimidante de restaurar una democracia e instituciones devastadas, pero sin el beneficio de la mayoría constitucional de la que goza Magyar en Hungría. Su Lista de Estudiantes de candidatos incluye a diversos expertos en sus campos, pero con poca o ninguna experiencia en política o en cargos estatales. El nombre del futuro primer ministro sigue siendo un misterio.

“Hoy estamos celebrando… pero mañana empieza el trabajo”, indicó Radomir Saicic, uno de los candidatos en la papeleta estudiantil.

La manera en que se desarrolle la reforma determinará el éxito del movimiento. Es probable que los leales a Vučić, instalados a lo largo de los años en los servicios de seguridad, junto con una maquinaria de propaganda bien organizada, intenten socavar el esfuerzo, luego que Vučić anunciara el domingo una lucha desde la oposición contra las nuevas autoridades.

Protestas juveniles se extienden más al sur, a Albania y más allá

Las protestas juveniles han sacudido recientemente a otro país balcánico, Albania, donde las acciones de grupos estudiantiles que buscan reformas educativas se han transformado en un sentimiento antigubernamental más amplio, centrado en gran medida en la indignación por un importante proyecto de desarrollo vinculado al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

Las protestas sostenidas contra el gobierno socialista, en el poder desde hace mucho tiempo, han escalado hasta convertirse en enfrentamientos violentos en las calles de la capital, Tirana, con manifestantes que exigen la dimisión del primer ministro Edi Rama —otro aliado de Vučić— por acusaciones de corrupción generalizada. La policía antidisturbios ha respondido con gas lacrimógeno y cañones de agua.

Esos choques se produjeron en un momento en que el malestar social ha incendiado las calles de Europa desde Francia e Italia hasta España y Portugal, avivado por la frustración juvenil por el estado de la educación pública, los servicios sociales y el alto costo de la vivienda.

María Silvestre, profesora de Sociología en la Universidad de Deusto en España, comentó que los jóvenes europeos están experimentando “una fuerte sensación de incertidumbre y una falta de control”, y que, cuando se dan condiciones específicas, “una chispa se enciende de repente y es capaz de canalizar ese descontento y empujar a la gente a salir a la calle”.

Se trata de que una nueva generación tome el relevo

En un análisis postelectoral, el profesor serbio Dejan Pavlovic escribió en X el lunes que la falta de experiencia política de los estudiantes o de implicación en negocios turbios “se había convertido en su mayor ventaja estratégica”.

Vučić, en cambio, se había vuelto “culturalmente obsoleto”, sostuvo Pavlovic, a medida que la nueva generación, con sus propios valores y maneras, entraba en escena.

El siguiente desafío será una elección presidencial que debe celebrarse antes de fin de año. Los estudiantes tendrán que evitar que surjan divisiones políticas que puedan fracturar su movimiento. Algunos asuntos muy sensibles incluyen las relaciones con la Unión Europea y Rusia, pero el foco principal será abordar la corrupción.

“Los tentáculos del pulpo de Vučić se han extendido por todo el país", advirtió el comentarista político Ivan Milenkovic. "Arrancarlos, lidiar con ellos, va a ser un trabajo infernal”.

Aun así, escribió Pavlovic, el éxito de los estudiantes serbios “cuestiona las suposiciones convencionales sobre los recursos necesarios para derrotar a un titular atrincherado” y se convertirá en objeto de investigación académica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP