En medio de escándalo de corrupción, máxima autoridad electoral de México anuncia su dimisión

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, dijo en un comunicado difundido por el organismo que el lunes presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados para “proteger al instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional”.

La salida de Taddei —quien asumió el cargo en abril de 2023— se da en medio del escándalo que surgió luego que varios medios locales publicaron en los últimos días diversos reportes sobre supuestas contrataciones irregulares que habrían realizado exfuncionarios y personas cercanas a la presidenta.

Al hablar de las denuncias, la funcionaria saliente admitió en el escrito que no era ajena a los señalamientos difundidos en los medios y las redes sociales, y sostuvo que “no corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales”.

Las denuncias difundidas por los medios locales apuntan a un supuesto esquema irregular de contrataciones millonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y proveedores.

El escándalo escaló luego que los medios publicaron fotografías de fiestas y encuentros privados organizados por un proveedor del INE donde estaba presente Taddei, lo que alentó las críticas sobre un posible conflicto de intereses.

Ante las denuncias, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —un órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de recursos públicos federales— anunció el pasado viernes que iniciará una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de recursos públicos.

La apertura del proceso se dio tres días después que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que pedirá a la ASF inspeccionar al organismo electoral para revisar si se utilizaron recursos públicos de forma indebida.

Salida ante la crisis

Las regulaciones electorales prevén que el Consejo General del INE —integrado actualmente por 10 consejeros— designará un presidente provisional por mayoría simple mientras la Cámara de Diputados abre una convocatoria para elegir a la persona que deberá terminar el período de nueve años de Taddei, que concluye en 2032.

Al tiempo que se define la nueva autoridad electoral, el Consejo General del INE deberá seguir adelante con el proceso electoral que arrancó el mes pasado para las elecciones intermedias de junio de 2027.

La campaña electoral comenzará formalmente el próximo 4 de abril, pero se permitirá a los competidores hacer precampaña entre el 4 de enero y 12 febrero próximo, previo al registro de las candidaturas pautado del 22 de marzo al 3 de abril.

En la votación de mediados del próximo año, que será una de las más grande de la historia de México, se elegirán 20.109 cargos, entre ellos 500 diputados federales, 17 gobernadores, 1.098 diputados locales y 18.494 autoridades municipales.

FUENTE: AP