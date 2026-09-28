En la frontera de Polonia con Ucrania, los vecinos se preparan para posible ataque híbrido ruso

ARCHIVO - Bomberos y personal de defensa se ven cerca de una casa con el tejado destruido después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania, en Wyryki, cerca de Lublin, Polonia, el 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Rafal Niedzielski, Archivo) AP

Sobre el pueblo de Dorohusk, en el este de Polonia, estelas de vapor surcaban el cielo azul pálido y helicópteros militares retumbaban por encima. A solo 2 kilómetros (1,24 millas), el tráfico en el paso fronterizo hacia Ucrania se suspendió tres veces, e incluso el personal fue evacuado una vez.

Las alertas y las interrupciones se produjeron el jueves mientras The Associated Press visitaba el pueblo. Reflejaron una nueva realidad a lo largo de la frontera oriental de Polonia, donde la guerra en Ucrania —que ya lleva 4 años y medio— se siente cada vez más cerca.

El nerviosismo creció después de que dos drones rusos explotaran del lado ucraniano del paso Dorohusk-Yahodyn en las primeras horas del 13 de septiembre. Las explosiones se oyeron con claridad en Dorohusk.

“Hay una nueva inquietud y miedo porque esas explosiones se oían muy bien esa noche en nuestro pueblo”, manifestó Wojciech Sawa, alcalde de Dorohusk. “Nunca habíamos tenido algo así antes. Fue la primera vez que sonaron las sirenas”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió el 17 de septiembre que Rusia estaba planeando ataques híbridos con drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Ucrania, entre ellos Polonia, y que las regiones fronterizas con Ucrania serían especialmente vulnerables en los próximos meses. Otros líderes europeos y servicios de inteligencia han compartido sus advertencias.

En Dorohusk, la gente ha vivido durante años a la sombra de la guerra. Vieron a refugiados ucranianos huir a través de la frontera en los primeros días de la invasión rusa de 2022 y, este julio, un misil ruso atravesó el espacio aéreo del este de Polonia antes de estrellarse a unos 90 kilómetros (56 millas) dentro del país.

Pero los recientes ataques con drones y los esfuerzos del gobierno polaco por preparar a la población ante nuevos incidentes graves han generado una nueva sensación de aprensión —y también de confusión— entre los habitantes.

Los niños en la frontera tienen que evacuar cuando suenan las sirenas

Jarosław Wójcicki, director de la escuela de Dorohusk, explicó que el personal, incluido el psicólogo escolar, ahora habla con los estudiantes “prácticamente todos los días” sobre cómo mantenerse a salvo.

La escuela tuvo que ser evacuada una vez por ahora, y Wójcicki mostró las dos salas en el sótano del edificio escolar donde los niños se pusieron a cubierto. Las ventanas habían sido tapiadas para evitar que fragmentos de vidrio hirieran a alguien en caso de explosión.

“Los niños mayores no tuvieron ningún problema, sin mostrar ninguna emoción en particular”, señaló el director. “Se podía ver un poco de miedo entre los más pequeños, pero sus maestros los cuidaron bien”.

Wójcicki es responsable de la seguridad de cientos de niños que viajan desde pueblos cercanos para asistir a la escuela en Dorohusk, y su voz titubeó al describir la magnitud de la tarea.

El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, visitó el paso fronterizo Dorohusk-Yahodyn el 22 de septiembre y anunció que se estaban llevando nuevos elementos de defensa antiaérea a la región fronteriza. Añadió que se desplegaron baterías Patriot en las dos regiones polacas que limitan con Ucrania, incluida la zona donde se encuentra Dorohusk.

Hace falta más trabajo en la preparación civil

Aunque las advertencias del gobierno son contundentes, incluso las comunidades más cercanas a Ucrania todavía se están poniendo al día en materia de preparación de defensa civil.

“Estamos al comienzo del proceso de construir resiliencia civil y la resiliencia del estado ante las amenazas”, dijo Mirosław Sokal, responsable de seguridad de los residentes de la ciudad de Lublin, a 90 km al oeste de Dorohusk. “Tenemos que recordar que durante los últimos 40 años pensamos que viviríamos en paz”.

Afirmó que, dada la falta de una infraestructura más sólida, los polacos deberían respetar una regla mínima cuando haya una amenaza aérea: entrar en un edificio y poner dos paredes entre ellos y cualquier ventana.

Sawa, el alcalde de Dorohusk, comentó que los vecinos suelen vivir en casas individuales con sótanos y que ese es el lugar obvio para esconderse en caso de amenazas aéreas. “Si yo no tengo sótano, probablemente mi vecino sí”, indicó.

Pero las personas en las calles de Dorohusk parecían más confundidas sobre sus opciones en caso de un ataque real.

“Por ahora, duermo bien por la noche, así que en realidad no lo oigo”, dijo Irena Popek, una mujer de más de 80 años. Si vienen aviones, añadió, su sótano no era una opción porque estaba inundado. “Simplemente no tengo dónde esconderme, y ya está”.

Renata Pastuszo, empleada de una tienda local, contó que siguió trabajando la última vez que se habían activado las sirenas porque es mejor mantener un ánimo positivo frente a la amenaza rusa.

Krzysztof Rulka, otro vecino, se quejó de que las alertas ahora llegan con demasiada frecuencia, lo que confunde a la gente sobre su significado.

“Si alguien me dijera que un dron va a explotar en el centro de Dorohusk, entonces sabría qué hacer”, expresó. “Pero este tipo de confusión —hay un ataque aéreo en algún lugar de Ucrania—, bueno, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Correr a Alemania?”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP