En fotos: Messi y Argentina remontan ante Inglaterra y avanzan a otra final de la Copa del Mundo

Compartir en:









Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Messi dio asistencias en dos goles postreros y Argentina superó 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta. La Albiceleste se enfrentará a España en la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Argentina es la campeona defensora y busca su cuarto título, tras haberse coronado en 1978 y 1986. Inglaterra se medirá con Francia el sábado en el partido por el tercer puesto.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP. ___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP