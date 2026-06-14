En Boston, el regreso de Haití al Mundial es más que fútbol ante amenazas políticas en EEUU

Seguidores de Haití alientan a su equipo antes de un partido del Mundial ane Escocia el sábado 13 de junio de 2026 (AP Foto/Martin Meissner) AP

Sí, el partido sabatino de la fase de grupos de Haití contra Escocia marcó su segunda aparición en la historia en el torneo más importante de este deporte, más de medio siglo después de la primera, en 1974.

Pero también representó el más reciente momento de unión para la comunidad haitiana de Boston, a la luz de la prohibición vigente de que los ciudadanos del país caribeño ingresen a Estados Unidos y de un caso pendiente ante la Corte Suprema, centrado en el intento del gobierno estadounidense de poner fin al estatus de protección temporal para quienes llegaron aquí tras el terremoto de 2010.

Se espera pronto una decisión en el caso.

“Este momento tiene un peso increíble, una historia increíble y un orgullo increíble para la diáspora haitiana”, afirmó Louijeune, la primera concejala haitiano-estadounidense de Boston y expresidenta del concejo, en una entrevista con The Associated Press:

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca del 4% de los aproximadamente 670.000 habitantes de Boston son haitianos. Eso convierte a la ciudad más grande de Massachusetts en la segunda del país con mayor población haitiana per cápita.

Unos 45.000 residentes de Massachusetts están aquí bajo estatus de protección temporal, el tercer grupo haitiano más grande del país.

La conflictividad política en Haití también afectó el camino de la selección nacional de fútbol para llegar al torneo expandido a 48 equipos.

Por primera vez en 52 años, Haití no disputó ninguno de sus partidos de la eliminatoria en su propio territorio debido a la inestabilidad política interna. Ganó su último partido de clasificación al Mundial por 2-0 contra Nicaragua el 18 de noviembre.

Esa fecha coincidió con el aniversario de la victoria de Haití sobre Francia en la batalla final de la Revolución Haitiana en 1803.

“Es una historia de enorme profundidad para la comunidad haitiana, y estamos muy orgullosos de que estén jugando su primer partido aquí en Boston”, manifestó Louijeune.

El partido inaugural del equipo en Foxborough también se da apenas unas semanas después de que se realizó en el vecindario de Mattapan, en Boston, el 24º Desfile de Unidad Haitiana.

Louijeune ayudó a organizar a un grupo de unos 300 aficionados haitianos que se reunieron el sábado por la mañana para una marcha desde la famosa Copley Square de Boston hasta Boston Common.

“En momentos difíciles, tenemos a un presidente que ha estado atacando a la comunidad haitiana, (el presidente Donald) Trump 1.0 y ahora 2.0, donde el estatus de protección temporal está bajo ataque, un estatus legal para tantos de nuestros residentes haitianos", lamentó Louijeune. "Así que estamos bajo mucha presión, mucho estrés, mucho dolor.

"Pero ya saben, el Día de la Bandera Haitiana y la historia haitiana son importantes para recordar es... Haití siempre ha rendido por encima de su peso. Incluso en estos momentos de extrema, extrema dificultad, creemos que un Haití mejor es posible por lo que nuestros ancestros nos han mostrado”.

Ese espíritu y orgullo se hicieron visibles dentro y fuera del Gillette Stadium antes del partido contra Escocia. Había aficionados envueltos en los colores azul, rojo y blanco del equipo.

Serge Duffaut, quien es de Haití, ahora vive en Boston. Llevaba una camiseta azul del equipo y sostenía una bandera haitiana.

“Fue un sueño hecho realidad”, indicó.

Las palabras le faltaban a Fredo Ozil, de 48 años, quien nació en Haití pero ahora vive en Avon, Massachusetts.

“No puedo ni decirlo, ni siquiera puedo expresarme”, señaló. “Es lo mejor que ha pasado jamás”.

Ozil indicó que la incertidumbre para algunos de sus compatriotas haitianos no ha disminuido su entusiasmo por verlos competir en el escenario mundial.

“Siempre es lo mismo. Nada cambia para el pueblo haitiano. Es lo que es”, expresó Ozil. “Sólo Dios puede hacer algo por nosotros”.

¿Y si llega a presenciar que Haití consiga su primer punto en la historia en una Copa Mundial con un empate o una victoria?

“Sería lo máximo”, dijo Ozil. “Es lo mejor que podemos conseguir. Pase lo que pase, va a ser un día divertido”.

No ocurrió el sábado. Escocia se impuso por 1-0.

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El periodista independiente de AP Ken Powtak contribuyó a este reportaje.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP