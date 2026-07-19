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Empresa china exige compensación al Reino Unido por la nacionalización de British Steel

BEIJING (AP) — La empresa china que era propietaria de British Steel exigió el domingo una compensación al gobierno británico por las pérdidas de inversión tras la nacionalización de la compañía siderúrgica la semana pasada.

El gobierno británico asumió el control operativo de la compañía el año pasado después de que Jingye Group indicara que estaba considerando cerrar los altos hornos de su planta de Scunthorpe, en el norte de Inglaterra, los últimos del Reino Unido en producir “acero virgen” a partir de materias primas.

Jingye Group afirmó en un comunicado en WeChat que la nacionalización dañó la credibilidad del gobierno británico, asustó a los inversores internacionales y causó grandes pérdidas a la operación de la empresa y a los fondos de los contribuyentes británicos. También exigió que el gobierno del Reino Unido deje de “pisotear las normas internacionales de inversión”.

La empresa china anunció que había iniciado procedimientos de negociación en virtud de los acuerdos bilaterales de inversión pertinentes, reservándose todos los derechos, incluido el de recurrir al arbitraje internacional. Jingye indicó que también representará a contribuyentes británicos que buscan exigir responsabilidad legal al gobierno británico y a la dirección de British Steel. Sin embargo, no especificó cómo gestionaría el caso.

“El Reino Unido ignoró la inversión continua de Jingye y su importante contribución, y sólo estuvo dispuesto a ofrecer una compensación casi nula”, señaló.

El gobierno del Reino Unido dijo la semana pasada que se llevará a cabo una evaluación independiente para determinar si se paga alguna compensación a Jingye Group.

British Steel y sus predecesoras han fabricado acero en Scunthorpe durante más de 130 años, apoyándose en el desarrollo por parte del Reino Unido de una tecnología mejorada de fabricación de acero durante la Revolución Industrial. La planta emplea actualmente a unas 2.700 personas.

Jingye compró British Steel en 2020 y afirmó que salvó a la siderúrgica de la crisis.

El Ministerio chino de Exteriores declaró el sábado que la manera en que el Reino Unido gestione el asunto influirá directamente en cómo perciben los inversores chinos el entorno de inversión británico y la credibilidad del gobierno británico.

“China insta al Reino Unido a respetar de manera genuina los principios del mercado y el espíritu del contrato, y a encontrar soluciones sobre la compensación y otros asuntos que sean aceptables para ambas partes”, indicó en un comunicado.

Añadió que China apoya a las empresas en la defensa de sus derechos legítimos por medios legales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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