Emma Raducanu se retira de Wimbledon en vísperas de su debut por fractura por estrés

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La británica Emma Raducanu toma un descanso durante una sesión de entrenamiento de cara al inicio del torneo de tenis de Wimbledon, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, el sábado 27 de junio de 2026, en Londres. (John Walton/PA via AP) AP

Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos de 2021, anunció la decisión en Instagram el domingo por la noche. Tenía previsto inaugurar la actividad en la Cancha 1 el lunes contra Antonia Ruzic.

Había estado lidiando con la lesión desde que llegó a la final en el Queen's Club este mes, pero había señalado más temprano el domingo, en una conferencia de prensa, que aún esperaba jugar en el All England Club.

“He hecho todo lo posible para intentar llegar a la línea de salida mañana, pero después de un último escaneo esta noche, la molestia que he estado controlando se ha convertido en una fractura por estrés y me han recomendado médicamente que deje de forzar. Jugar en Wimbledon, frente a un público local, lo significa todo para mí, así que esto es realmente difícil de asimilar”, escribió Raducanu.

Raducanu no ha ganado un torneo de nivel WTA antes ni después de su sorprendente camino al título del Abierto de Estados Unidos como jugadora procedente de la fase de clasificación a los 18 años. Pero impresionó en el Queen's Club con algunos de sus mejores golpes desde aquel triunfo, antes de perder ante Donna Vekic en la final.

Raducanu comentó más temprano el domingo que sintió por primera vez la lesión durante la temporada de arcilla, antes de que se agravara en el torneo de preparación sobre césped.

“Queen’s, durante esa semana, fue mucha carga para mí”, manifestó. “Cinco partidos después de no haber competido durante un tiempo. Pero simplemente lo estoy manejando con mi equipo lo mejor que puedo, agotando todas las opciones y haciendo lo que podemos”.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP