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Emi Martínez dice que volverá a jugar con el Chelsea en unas semanas tras golpe en la cabeza

LONDRES (AP) — Emi Martínez afirmó que estará “de vuelta en unas semanas” tras someterse a una cirugía después de un choque de cabezas durante la victoria del sábado del Chelsea por 2-0 ante Everton en la Liga Premier.

El portero del Chelsea Emiliano Martínez recibe tratamiento tras lesionarse durante el encuentro ante el Everton en la Liga Premier el sábado 17 de octubre del 2026. (Mike Egerton/PA via AP)
El portero del Chelsea Emiliano Martínez recibe tratamiento tras lesionarse durante el encuentro ante el Everton en la Liga Premier el sábado 17 de octubre del 2026. (Mike Egerton/PA via AP) AP

El arquero argentino chocó el sábado con Jarrad Branthwaite cuando ambos fueron a disputar un centro y, tras más de ocho minutos de atención médica, fue retirado en camilla hasta una ambulancia que lo esperaba.

Más tarde, Martínez publicó una foto suya en una cama de hospital en Instagram y escribió: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien”.

“En unas semanas volvemos ya”, añadió.

Martínez había contribuido antes a la victoria de Chelsea por 2-0, que además le dio a su equipo su primera valla invicta en la Liga Premier en nueve meses.

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FUENTE: AP

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