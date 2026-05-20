Emery busca una quinta Liga Europa, ahora con el Aston Villa en una final histórica

El entrenador del Aston Villa Unai Emery da instrucciones a sus jugadores durante una sesión de entrenamiento antes de la final de la Liga Europa ante el Freiburg el martes 19 de mayo del 2026. (AP Foto/Emrah Gurel) AP

Su Aston Villa enfrenta al Freiburg en Estambul el miércoles con la posibilidad de seguir engrandeciendo su notable historial en la competición.

Tras ganar el segundo trofeo europeo tres años seguidos con el Sevilla entre 2014 y 2016, luego lo levantó de nuevo con el Villarreal en 2021.

Si los aficionados de su club buscan un presagio de buena suerte, este es el tercer equipo que tiene “Villa” en su nombre al que Emery ha guiado a la final de la Liga Europa y quizá el tercero al que conducirá a la gloria.

No es que el español, que ha sido un ganador en serie durante su carrera como entrenador, dé nada por sentado.

“No soy un ‘rey’ en esta competición. Ahora estoy, otra vez, con el Aston Villa en un nuevo capítulo. Todo lo que hice ya está hecho y, por supuesto, está ahí en ese momento”, afirmó Emery durante su conferencia de prensa previa al partido el martes.

“Tengo que ganar mañana con los jugadores que tenemos ahora, con el Aston Villa ahora, con el rival al que nos enfrentaremos mañana ahora. Es una nueva manera, un nuevo momento y, ojalá, una nueva era”.

El Villa, que es cuarto en la Liga Premier y tiene garantizada la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, es favorito para vencer a un Freiburg que es séptimo en la Bundesliga y que hace 10 años jugaba en la segunda división de Alemania.

Esta es su primera final europea.

“Es muy especial. Tengo muchísima confianza en mi equipo, y ellos me dan esa convicción porque hay mucha calidad”, expresó el entrenador del Freiburg, Julian Schuster. “No estoy nervioso; tenemos la confianza que necesitamos para enfrentar mañana a un gran equipo y a un gran entrenador”.

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FUENTE: AP