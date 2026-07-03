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Embolo y Ndoye anotan para que Suiza avance en el Mundial con triunfo fácil de 2-0 sobre Argelia

VANCOUVER, Canadá (AP) — Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye Suiza apenas tuvo que esforzarse para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo, al imponerse el jueves 2-0 sobre Argelia.

Dan Ndoye (derecha), de Suiza, festeja tras marcar ante Argelia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el jueves 2 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)
Dan Ndoye (derecha), de Suiza, festeja tras marcar ante Argelia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el jueves 2 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

La selección suiza se enfrentará al ganador del partido de este viernes entre Colombia y Ghana en Kansas City, Missouri. El encuentro se disputará el próximo martes en Vancouver.

Suiza no había ganado un partido de eliminación directa desde 1938 en Francia, pero en 1954 el equipo ganó un duelo de repechaje para alcanzar los cuartos de final.

Los helvéticos alcanzaron los octavos de final en las últimas tres Copas del Mundo, pero con un número menor de equipos participantes, 32, en cada uno de esos torneos, y no lograron avanzar más.

Argelia quedó eliminada de lo que fue su primera Copa del Mundo desde 2014, cuando avanzó a la segunda fase pero cayó ante la eventual campeona, Alemania.

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FUENTE: AP

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