Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia salta para clavar el balón sobre Tyler Herro de los Bucks de Milwaukee en el encuentro de la NBA del sábado 21 de noviembre del 2026. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Herro logró un récord personal de 50 puntos y estuvo cerca de enviar el partido a la prórroga para Milwaukee, que sufrió su 13ª derrota consecutiva y la 16ª en 17 encuentros para comenzar la temporada. Herro sumó además 11 rebotes y siete asistencias.

Tyrese Maxey aportó 17 puntos para los 76ers (14-3), líderes de la Conferencia Este, que consiguieron su quinta victoria seguida. Jaylen Brown no jugó por segundo partido consecutivo debido a una distensión en el tendón de la corva.

Filadelfia parecía tener el control total, con ventaja de 10 tantos a poco más de dos minutos del final, antes de un furioso intento de remontada de los Bucks. La bandeja de Herro con 19,2 segundos por jugar acercó a Milwaukee a 128-126. Tras un par de tiros libres de Embiid, Brayden Burries clavó un triple desde la esquina con 4,8 segundos restantes para poner el marcador 130-129. Luego Embiid convirtió dos tiros libres con 1,5 segundos por jugar para darle a Filadelfia una ventaja de tres puntos. El tiro de Herro para empatar desde el ala derecha entró, pero había soltado el balón después de la bocina.