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Embiid y George llevan a 76ers a triunfo de 118-114 para cortar buena racha de Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Joel Embiid anotó 29 puntos, Paul George terminó con 26 unidades y 13 rebotes, y los 76ers de Filadelfia remontaron una desventaja de 13 tantos en la segunda mitad para vencer el sábado 118-114 a los Hornets de Charlotte.

Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, salta hacia la cesta frente a Ryan Kalkbrenner, de los Hornets de Charlotte, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)
Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, salta hacia la cesta frente a Ryan Kalkbrenner, de los Hornets de Charlotte, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Merced a su cuarta victoria en cinco partidos, Filadelfia amplió a dos juegos su ventaja sobre Charlotte en la lucha por el séptimo puesto en la carrera de playoffs de la Conferencia Este.

Tyrese Maxey regresó a la alineación titular de los Sixers y aportó 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. El base estelar había estado fuera desde el 7 de marzo debido a una lesión en un tendón del meñique derecho.

Brandon Miller encestó cinco triples y terminó con 29 puntos y ocho rebotes por Charlotte, que vio cortada su racha de cinco victorias. LaMelo Ball contribuyó con 20 puntos y ocho asistencias, y Moussa Diabate sumó 10 unidades y 11 rebotes.

Charlotte ganaba por 36-25 tras el primer cuarto. El segundo cuarto de 39 puntos de Filadelfia recortó la ventaja a 69-64 al descanso.

Embiid lideró a todos los anotadores con 21 puntos en la primera mitad, mientras que Maxey añadió 17. Miller encabezó a Charlotte con 18 unidades en los periodos iniciales.

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