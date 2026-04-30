Embarcación con migrantes sudaneses naufraga frente a Libia; hay al menos 17 muertos

Sólo siete de las personas a bordo sobrevivieron al naufragio, indicó la agencia de la ONU para los refugiados en una publicación en la red social X.

La Organización Internacional de Naciones Unidas para las Migraciones indicó que al momento en que los sobrevivientes fueron rescatados, ya llevaban varios días varados en altamar, y que algunos de los migrantes murieron de hambre y sed.

La embarcación había zarpado de Tobruk y se dirigía a Grecia cuando se volteó a unos 100 kilómetros (60 millas) al noroeste de la ciudad, precisó el organismo. Agregó que las operaciones de rescate fueron realizadas por la marina, la guardia costera libia y la Media Luna Roja Libia.

La Media Luna Roja Libia publicó el jueves fotos del rescate en las que se ve a miembros de la tripulación trasladando varios cuerpos en bolsas de color negro.

De momento se desconoce el estado de salud de los sobrevivientes.

Libia ha sido un importante punto de tránsito para migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio. El país quedó sumido en el caos después de un levantamiento en 2011 en el que el dictador Muamar Gadafi fue derrocado y asesinado.

Más de 80 migrantes desaparecieron a principios de este mes después de que una embarcación que había partido de Libia naufragó en el Mediterráneo.

La agencia de la ONU indicó a principios de abril que 2026 había registrado el inicio de año más mortífero para los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde 2014. Tan sólo en el Mediterráneo central, se reportó la muerte de 765 personas, un aumento de casi el 150% frente al mismo periodo del año pasado.

La directora general de la OIM, Amy Pope, dijo a The Associated Press este mes que la agencia había registrado un creciente número de migrantes de Bangladesh, Pakistán, Afganistán y Sudán en embarcaciones que cruzaban el Mediterráneo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP