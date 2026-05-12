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Embajador de EEUU en Israel dice que Israel envió material militar para defender Emiratos

TEL AVIV, Israel (AP) — Israel envió baterías antimisiles Cúpula de Hierro y personal para operarlas a Emiratos Árabes Unidos para defender al país durante la guerra con Irán, afirmó el martes el embajador de Estados Unidos en Israel.

Mike Huckabee hizo el comentario en el escenario durante un evento en Tel Aviv, Israel.

“Me gustaría expresar unas palabras de agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos, el primer miembro de los Acuerdos de Abraham. Basta con ver los beneficios. Israel acaba de enviarles baterías de la Cúpula de Hierro y personal para ayudar a operarlas”, dijo Huckabee en la Conferencia de Tel Aviv.

Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques en la península arábiga, reconoció diplomáticamente a Israel en 2020.

Emiratos Árabes Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reconocimiento mencionado por Huckabee, aunque este subrayó la creciente relación de defensa entre los países, que durante mucho tiempo han desconfiado de Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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