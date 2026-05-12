Embajador de EEUU en Israel dice que Israel envió material militar para defender Emiratos

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Mike Huckabee hizo el comentario en el escenario durante un evento en Tel Aviv, Israel.

“Me gustaría expresar unas palabras de agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos, el primer miembro de los Acuerdos de Abraham. Basta con ver los beneficios. Israel acaba de enviarles baterías de la Cúpula de Hierro y personal para ayudar a operarlas”, dijo Huckabee en la Conferencia de Tel Aviv.

Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques en la península arábiga, reconoció diplomáticamente a Israel en 2020.

Emiratos Árabes Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reconocimiento mencionado por Huckabee, aunque este subrayó la creciente relación de defensa entre los países, que durante mucho tiempo han desconfiado de Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP