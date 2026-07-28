Elon Musk lanza X Money, un servicio financiero solo por invitación para usuarios premium de X

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ARCHIVO – La página inicial de X en las pantallas de una computadora y de un teléfono, el 16 de octubre de 2023, en Sydney. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo) AP

El servicio, conocido como X Money, no es un nuevo banco. X Money utiliza tecnología y servicios bancarios proporcionados por Cross River Bank, y comercializa esa infraestructura con la marca X Money. Es común que las nuevas empresas financieras usen la infraestructura de un banco tradicional para lanzar sus servicios, ya que obtener una licencia bancaria nueva es un proceso largo y costoso.

Actualmente, X Money funciona solo por invitación, y los usuarios recibirán una tarjeta de débito Visa con la marca “X” que se puede usar en cualquier cajero automático. Los usuarios de X podrán enviar dinero a otros usuarios de la red social en tiempo real, indicó la empresa. Por ahora, las invitaciones solo están disponibles para los miembros de pago de X.

Para atraer clientes, X Money ofrece un rendimiento del 6% sobre los depósitos y un reembolso del 3% en compras elegibles. Para obtener el rendimiento del 6%, un cliente tendría que depositar al menos 1.000 dólares en una cuenta. Los clientes también tendrían que estar suscritos a los servicios premium de X, que cuestan al menos 8 dólares al mes. Se requeriría un depósito de al menos 1.600 dólares para cubrir el costo de los servicios premium de X.

Musk lleva tiempo hablando de convertir X en una “aplicación para todo” que incluiría servicios financieros. El magnate tiene sus orígenes en este tipo de servicios, al crear uno de los primeros bancos en línea bajo la marca X.com. Esa empresa fue comprada más tarde y se fusionó con lo que hoy se conoce como PayPal.

Aún es pronto para X Money, pero la empresa entra en un mercado competitivo, dominado por el servicio de transferencias de dinero Venmo, de PayPal, y por otros servicios de transferencias entre particulares como Zelle y Cash App.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP