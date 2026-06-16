ELN libera dos policías colombianos tras casi un año de secuestro

Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez, policías de un cuerpo de élite que coopera con Interpol, fueron secuestrados en julio de 2025 en Arauca, fronterizo con Venezuela, cuando investigaban ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Su condición era de especial preocupación para su familia y las autoridades luego de que el ELN anunciara en mayo que había “condenado” a continuar en cautiverio a los dos policías y a los investigadores de la fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

El ELN señaló a los agentes de supuestos actos de espionaje, montajes judiciales y “pertenecer a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad”. La “condena” fue de inmediato rechazada por el gobierno y organismos humanitarios.

“Ningún grupo armado puede atribuirse la facultad de juzgar personas, imponer condenas o utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo, negociación o intercambio”, reiteró el martes la Defensoría del Pueblo.

La Delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con el ELN confirmó la liberación y dijo en un comunicado que continúa trabajando para que sean liberados los agentes de la fiscalía.

Los agentes de la fiscalía fueron secuestrados en mayo de 2025 en Arauca cuando acompañaban labores de protección y asistencia a víctimas y testigos en actuaciones penales.

La mesa de diálogo con la guerrilla fue suspendida en enero de 2025 como reproche del gobierno por una ola de violencia que se desató en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, luego de una incursión armada del ELN contra un bando enemigo que terminó por afectar a la población civil. Sin embargo, el secuestro de los policías profundizó el quiebre en la mesa de la negociación.

El ELN se alzó en armas en 1964, bajo la inspiración de la revolución cubana y los principios de la teología de la liberación. Desde entonces ha intentado negociar la paz sin éxito cinco veces con el Estado.

La guerrilla anunció la víspera un cese al fuego unilateral que iniciará el 20 de junio y culminará el 23 de junio para “no afectar” la segunda vuelta presidencial en la que se medirán el oficialista Iván Cepeda, exnegociador en el proceso de paz con el ELN, y el conservador Abelardo de la Espriella, quien no continuaría con diálogos de paz.

FUENTE: AP