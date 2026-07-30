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Elly de la Cruz anota en la 9na y Rojos superan a Piratas por 3-2

CINCINNATI (AP) — Elly de la Cruz anotó durante una jugada de selección en la novena entrada para conducir el jueves a los Rojos de Cincinnati hacia una victoria por 3-2 sobre los Piratas de Pittsburgh en el juego inaugural de una serie de cuatro.

El dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, batea durante el noveno inning de un juego ante los Piratas de Pittsburgh, el jueves 30 de julio de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson)
El dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, batea durante el noveno inning de un juego ante los Piratas de Pittsburgh, el jueves 30 de julio de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Cincinnati llenó las bases contra el dominicano Gregory Soto (5-3) con un out. Lowe conectó un rodado suave hacia la segunda base para una posible doble matanza que habría terminado el juego, pero llegó a salvo superando el tiro mientras De la Cruz anotaba con facilidad.

El dominicano De la Cruz conectó tres dobles, se robó dos bases y remolcó una carrera.

Emilio Pagán (3-1) se llevó el triunfo.

El abridor dominicano de los Piratas, Yohan Ramírez, lanzó dos innings sin permitir carreras, admitió un hit, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro en su primera apertura en las Grandes Ligas, después de 208 apariciones como relevista, la mayor cantidad para un lanzador de Pittsburgh antes de abrir un juego.

La marca anterior de la franquicia la estableció otro dominicano, Michael Feliz, quien hizo su primera apertura en 2019 tras 156 apariciones como relevista.

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