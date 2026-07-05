Eliézer Alfonzo debuta en MLB mientras su hermana y madrastra siguen desaparecidas en Venezuela

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El receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Eliezer Alfonzo, mira hacia el cielo mientras salta al campo antes de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el domingo 5 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Alfonzo, de 26 años, bateó noveno y recibió los lanzamientos de Emmet Sheehan en el juego en casa de los Dodgers contra los Padres de San Diego.

La hermana de Alfonzo, Eliana, de 16 años, y su madrastra, Patricia, están desaparecidas desde que múltiples terremotos sacudieron su país el 24 de junio. Varios medios latinoamericanos informaron el domingo que sus cuerpos habían sido hallados entre los escombros del hotel en La Guaira donde se hospedaban, pero los Dodgers anunciaron que no había confirmación de esos reportes.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, comentó que aún no había hablado con Alfonzo unas dos horas antes del primer lanzamiento en el Dodger Stadium.

“No sé realmente qué decir al respecto, más allá de que mi corazón está con él y su familia”, manifestó Roberts. “Creo que va a jugar hoy, pero obviamente complicado. No quiero ir demasiado lejos, porque no me quiero conmover. Sí, sé que es duro. Muy duro”.

Tras participar en 581 juegos de ligas menores durante las últimas nueve temporadas, los Dodgers llamaron a Alfonzo el sábado para su primera oportunidad en las Grandes Ligas.

Alfonzo pasó casi una década en el sistema de los Tigres de Detroit, y llegó hasta su filial Triple-A en Toledo el año pasado. Firmó un contrato de ligas menores con los Dodgers en noviembre pasado, y esta temporada bateaba para .313 con 17 carreras impulsadas con el equipo Triple-A de Oklahoma City.

El receptor titular veterano de los Dodgers, Will Smith, ha estado fuera de acción desde hace casi un mes por una lesión en el cuello. Dalton Rushing asumió la responsabilidad detrás del plato, con el veterano Chuckie Robinson como su suplente, pero los Dodgers decidieron darle una oportunidad a Alfonzo este fin de semana. El padre de Alfonzo, Eliézer Alfonzo padre, jugó partes de seis temporadas en las Grandes Ligas como receptor para cuatro equipos entre 2006 y 2011. También pasó un año en el sistema de ligas menores de los Dodgers. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP