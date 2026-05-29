Elevado de sacrificio de Turang en la 10ma da a Cerveceros triunfo de 5-4 ante Astros

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Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, anota en el encuentro ante los Astros de Houston, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Karen Warren) AP

El corredor automático Christian Yelich comenzó el décimo inning en segunda base y avanzó a tercera cuando el venezolano Chourio fue puesto out con un elevado al jardín central.

El elevado de Turang al jardín derecho ante el dominicano Alimber Santa (0-1) fue lo suficientemente profundo como para permitir que Yelich se deslizara en el plato antes del tiro, y así los Cerveceros se pusieron arriba.

Trevor Megill ponchó a dos en la décima para lograr su séptimo salvamento.

Los Cerveceros perdían por tres antes de que el jonrón de dos carreras de Chourio recortara la ventaja a 4-3 en el quinto acto. Empataron 4-4 con un rodado productor de Jake Bauers, quien fue el segundo out de la octava entrada.

Los Astros llenaron las bases con un out en la novena, pero el dominicano Abner Uribe (3-2) ponchó a Brice Matthews antes de retirar al mexicano Isaac Paredes con un elevado inofensivo, para enviar el juego a la décima.

Uribe lanzó por primera vez desde un incidente la noche del martes, cuando hizo gestos inapropiados hacia el dugout de San Lus. Uribe recibió el viernes una suspensión de un juego y una multa no revelada por sus acciones, pero se le permitió lanzar la noche del viernes después de apelar la sanción.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP