Elevado de sacrificio de Rodríguez ayuda a Marineros a dejar en el terreno por 4-3 a los Gigantes

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El bateador designado de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, y J.P. Crawford conversan en el barandal de la banca durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el sábado 18 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Con un out y corredores en primera y tercera, Rodríguez conectó un elevado largo al jardín ante el relevista de San Francisco Dylan Smith (0-2). El jardinero izquierdo de los Gigantes, Grant McCray, no tuvo jugada en el plato, y el dominicano Victor Robles anotó con facilidad desde la tercera base.

Rodríguez fue activado el sábado tras la lesión y fungió como bateador designado de Seattle; se fue de 0-4 con dos ponches antes de su segundo batazo para dejar en el terreno en su carrera.

Bryce Eldridge abrió el marcador con un sencillo impulsor en la tercera entrada y los Gigantes tomaron ventaja de 3-0 con jonrones solitarios del dominicano Rafael Devers, su 20mo, y su compatriota Willy Adames —su segundo en igual número de días— en la sexta. Devers registró su octava temporada en las Grandes Ligas con al menos 20 jonrones.

El zurdo domimicano de los Marineros Jose A. Ferrer (3-1) lanzó una décima entrada sin permitir carreras.

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FUENTE: AP