Elevado de Dane Myers con 2 outs en la 9na da a Cardenales triunfo 10-9 ante Rojos

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El jugador de los Cardenales de San Luis, Jordan Walker (18), celebra un jonrón de tres carreras con el entrenador de tercera base Ron 'Pop' Warner (75) durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el jueves 20 de agosto de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Tony Wagner) AP

Los Rojos tenían ventaja de 5-4 al llegar a la novena antes de que todo se viniera abajo en el último inning. Masyn Winn y el domimicano Jose Fermín anotaron por el error de Myers, lo que le dio a San Luis la ventaja 6-5. Un sencillo de Alec Burleson impulsó otra carrera y una base por bolas con las bases llenas produjo otra para poner el marcador 8-5. Fermín llegó al plato por segunda vez en la entrada y conectó un sencillo que remolcó dos carreras más para el 10-5.

Pero estaba lejos de terminar.

El venezolano Eugenio Suárez, de Cincinnati, conectó un sencillo que impulsó a Matt McLain y Sal Stewart produjo dos carreras más para acercar a los Reds 10-8. El relevista de San Luis Riley O'Brien dio base por bolas a Tyler Stephenson con las bases llenas y dos outs, lo que permitió anotar al dominicano Elly De La Cruz y dejó el juego a una carrera, antes de que Matt McLain elevara de línea para el out final y se cerrara el alocado duelo de ida y vuelta.

McLain conectó el segundo grand slam de su carrera para coronar una sexta entrada de cinco carreras y poner arriba a Cincinnati 5-4.

Jordan Walker conectó un jonrón de tres carreras y remolcó otra con un rodado para darle a los Cardenales una ventaja temprana de 4-0.

Eugenio Suárez impulsó la carrera número 1.000 de su trayectoria.

FUENTE: AP