Elena Rybakina deja de jugar en el 1er set de duelo cuartos de Cincinnati ante Iga Swiatek

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Rybakina, número 2 del ranking, estaba al servicio con el encuentro en 1-4 y 40-40, cuando pidió una pausa para que los fisioterapeutas atendieran la zona de su tobillo izquierdo. Abandonó el partido momentos después.

“Por supuesto que no me siento muy bien. Me duele caminar. Sabremos más mañana cuando nos hagan la resonancia magnética", comentó la kazaja. "Me ha estado molestando durante mucho tiempo, pero sentía que lo tenía bajo control”.

Tras agravar la lesión durante el segundo set el jueves, Rybakina pasó varios minutos hablando con los kinesiólogos antes de volver a la cancha. Decidió abandonar después de que no pudo apoyar todo el peso en la pierna al intentar un saque.

“Se sentía bien antes del partido. Por desgracia, un movimiento equivocado y pasó algo”, relató.

La primera cabeza de serie Aryna Sabalenka sucumbió la noche del jueves ante Sara Bejlik. Así, Rybakina, de 27 años, podría haber ascendido al primer sitio del ranking si alcanzaba la final.

Swiatek, la campeona defensora, se enfrentará a la local Jessica Pegula en las semifinales. La polaca ha llegado al menos a semifinales en cada una de sus últimas cuatro participaciones en Cincinnati. Swiatek venció a Rybakina en las semifinales en Cincinnati el año pasado.

“No es la manera en que quieres que termine el partido. Ella no se veía bien, obviamente. Luego quiso recibir tratamiento y yo no estaba segura de si iba a volver o no", indicó Swiatek. "Ahora está caminando con normalidad. Lo sentí mucho por ella, pero ojalá no sea nada grave y esté lista para el Abierto de Estados Unidos”. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP