Elena Rose: “Es mi primer álbum, es mi primera gira y ha sido lo máximo”

ARCHIVO - Elena Rose interpreta "Me lo Merezco" durante la entrega de los Latin Grammy 2025 el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

“Ay, sí, un poquito, un poquitico más”, dijo en entrevista por videollamada. “Pero también para mí es como una especie de transición. Siento que la última canción del EP, que se llama ‘Agradecimiento’, va a comenzar a mostrar el mundo que viene después”.

Eso que está por llegar incluye su primera gira por Europa y una presentación especial por el Mundial de Fútbol que arranca el 11 de junio en México y también se celebrará en Estados Unidos y Canadá.

“Es mi primer álbum, es mi primera gira”, dijo emocionada sobre su álbum “Bendito Verano”. “Y ha sido lo máximo porque me lo estoy disfrutando un montón... Tenemos gente que escucha nuestra música en lugares que jamás pensé en la vida”.

Su gira Alma Tour comenzó con una presentación con entradas agotadas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y llegar a Europa en el verano le viene muy bien; sobre todo le entusiasma la idea de debutar en París, pues, además de amante de la música, Rose es afecta a la moda. También regresará a Milán, otra capital de la alta costura, donde el año pasado se presentó en un festival con Rawayana.

Su presentación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será parte del especial “El Mundial es nuestro” de Telemundo que se transmitirá en vivo el domingo 7 de junio. Además de Rose, se presentarán artistas como Luis Fonsi, Carlos Vives, Emilia, Grupo Frontera y Xavi.

Aunque Rose no es muy seguidora del fútbol, está feliz de compartir el ambiente mundialista con su padre.

“Vamos a ver los juegos y vamos a estar ahí, va a estar rico”, dijo. “Voy a poder sacarle una sonrisa a mi papá”.

“No quiero que se acabe este bendito verano”

Rose, cuyos padres migraron de Venezuela a Estados Unidos, es definitivamente una persona de familia. En “No quiero que se acabe este bendito verano”, la canción nostálgica “Te pensé” termina con una grabación de la voz de su abuela, con un mensaje conmovedor que refleja cómo viven numerosas familias venezolanas atravesadas por la migración.

El audio surgió durante una sesión en el estudio, cuando Rose llamó a su abuela y su charla quedó grabada.

“Para mí era importante compartirlo porque las palabras que dijo a mí no me las había dicho antes”, dijo Rose, quien nació en Miami y pasó su infancia en entre Venezuela y Puerto Rico.

“Siento que también es muy bonito que haya personas como ella que sientan que todavía hay esperanza, que el trabajo que se está haciendo, las personas que están trabajando, las personas que son los jóvenes que están echando para adelante y que están sacrificando tantas cosas para salir adelante, también están dándole esperanza a sus familias, aunque estemos lejos”.

Rose también se dio oportunidad de conocer gente nueva para este proyecto al invitar al músico venezolano Alleh en “TUTUTU” una canción donde las percusiones son las protagonistas.

“Yo había escuchado su música, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir”, dijo. “Con la canción prácticamente estábamos hablando todos los días, estábamos súper detrás de cómo poder impulsar la canción con cariño”.

El músico colombiano Manuel Turizo es su invitado en “La semana”, un tema en el que cantan una tonada de "El Za Za Za (Mesa que más aplauda)” de Clímax de 2004.

“Bueno, de niño eso era fijo, eso era fijo”, dijo Rose, quien nació en 1995, sobre esa canción surgida de la vida nocturna en Veracruz, México.

En cambio, “Quién contra mí” muestra a Rose en un lado más espiritual, en palabras que parecen salidas de su diario, en las que habla de no buscar la perfección a costa de su felicidad o su fortaleza.

“Nada tiene que ser perfecto, la perfección no existe, que hay que reconocer que la vida es un regalo, es un milagro, que tu vida tiene un propósito”, señaló. “Dios te ama mucho y camina contigo y quiere que seas feliz y quiere que entregues tu amor al mundo y que seas amor. Y que salgas y brilles”.

Este año Rose recibió el Premio BMI Impact en los BMI Latin Awards en reconocimiento a su trayectoria en la que, además de ser intérprete de sus propios temas, ha colaborado como compositora con artistas como Becky G, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra y Danny Ocean.

Precisamente estaba presentándose en un concierto de Ocean en la Movistar Arena de Madrid cuando se enteró de que recibiría el premio de Broadcast Music, Inc., una de las organizaciones de derechos de autor más grandes de Estados Unidos.

“Es un momento que nunca voy a olvidar porque representa mucho de lo que ha sido mi vida en los últimos años”, dijo Rose. “Me siento agradecida, me siento que es como más gasolina para seguir entregando más de mí con mi arte”.

FUENTE: AP