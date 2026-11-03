Elecciones intermedias en EEUU podrían traer oleada de hitos históricos para algunos estados

La senadora Elizabeth Warren y Deb Haaland, ambas del Partido Demócrata, visitan una guardería el lunes 19 de octubre de 2026, en Albuquerque, Nuevo México. (AP Foto/Savannah Peters) AP

Los votantes el martes podrían llevar a un cargo público a la primera gobernadora indígena estadounidense y a las primeras senadoras de pueblos originarios del país, a la primera gobernadora negra, al primer senador estadounidense abiertamente gay y al primer senador musulmán, entre otras posibles efemérides. Aunque la mayoría son demócratas, el Partido Republicano también podría marcar precedentes.

Si bien algunos de estos candidatos han evitado centrarse en el valor histórico intrínseco de su raza, género, religión u orientación sexual, algunos defensores de los derechos de los votantes celebran cuánto se ha expandido el electorado.

“Estos hitos demuestran cómo está cambiando nuestro país”, dijo en un correo electrónico Alexis Anderson-Reed, presidenta y directora general de State Voices, una red que promueve la participación cívica y la equidad en la democracia.

“Durante años, las personas no blancas y las comunidades LGBTQ+ se han organizado, han llamado a puertas, han hablado con los votantes, han sostenido conversaciones y han realizado la ardua labor de salvar nuestra democracia”, agregó Anderson-Reed. “Estos logros son gracias a ellos”.

A continuación, presentamos algunas de las contiendas en las que podría hacerse historia.

La demócrata Deb Haaland ya rompió barreras en 2018 al convertirse en una de las dos primeras mujeres de un pueblo originario estadounidense elegidas para el Congreso. Posteriormente, se convirtió en la primera secretaria indígena estadounidense de un departamento federal, cuando asumió la dirección del Departamento del Interior durante el gobierno del presidente Joe Biden. Charles Curtis, miembro de la nación originaria kaw, fue vicepresidente durante el mandato de Herbert Hoover.

Ahora, esta integrante de la tribu Pueblo de Laguna podría convertirse en la primera gobernadora indígena estadounidense si logra vencer al republicano Gregg Hull —un exalcalde— en Nuevo México.

Oklahoma es el único estado que ha elegido a miembros de un pueblo originario para el cargo de gobernador: el demócrata Johnston Murray, en la década de 1950, y Kevin Stitt, el actual gobernador republicano.

Haaland restó importancia a una pregunta sobre sus diversas identidades políticas en una entrevista reciente con The Associated Press.

“Bueno, alguien tiene que ser la primera”, dijo. “Yo simplemente no quiero ser la última, ¿cierto?”

Pero manifiesta sentirse orgullosa de ver cómo los pueblos originarios se preocupan por la representación, a medida que más mujeres indígenas estadounidenses se postulan a cargos públicos. “Realmente sí importa”, expuso Haaland. “No es sólo un eslogan”.

Primeras mujeres de pueblos originarios estadounidenses en el Senado

Mary Peltola, demócrata de origen yup’ik, fue considerada pionera en 2022 al convertirse en la primera indígena estadounidense de Alaska elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ahora, la excongresista busca lograr un hito similar en el Senado si desbanca a Dan Sullivan, el senador republicano en funciones.

Ese honor también podría recaer en la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan —demócrata progresista y miembro de la Banda de la Tierra Blanca, perteneciente al pueblo ojibwe —, quien se enfrenta a la republicana Michele Tafoya, exreportera de campo de la NFL.

Y si Tafoya gana, también haría historia como la primera republicana de ascendencia hispana en ocupar un escaño en el Senado federal.

Primera gobernadora negra

La demócrata Keisha Lance Bottoms y la republicana Lisa Demuth podrían poner fin a una racha de 250 años sin que una mujer negra haya ocupado el cargo de gobernadora en algún estado.

Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, compite contra el republicano Rick Jackson, un empresario multimillonario, por la gobernación de Georgia. Si gana, Bottoms se convertiría además en la primera gobernadora no blanca en la historia de Georgia. Los 83 gobernadores anteriores han sido hombres blancos.

Demuth, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, se enfrenta a Amy Klobuchar, senadora federal por ese estado desde hace tiempo. Sea cual sea el resultado, Minnesota tendrá a su primera mujer gobernadora.

Stacey Abrams es la única mujer negra que ha estado cerca de ganar unos comicios para una gobernación estatal, tras obtener la nominación del Partido Demócrata de Georgia en 2018 y 2022.

Primer senador musulmán

Abdul El-Sayed podría convertirse en el primer estadounidense musulmán en servir en el Senado federal.

Para ello, el demócrata progresista de Michigan necesita derrotar al republicano Mike Rogers en una contienda que ha sido sumamente reñida y polémica.

El-Sayed ha tenido que enfrentarse a republicanos de todos los niveles, incluido el propio presidente Donald Trump, quienes han insinuado o afirmado abiertamente que este epidemiólogo —nacido en Michigan— no es estadounidense y que apoya al terrorismo. Trump lo ha calificado de “peligrosamente radical” y “demasiado extremista”, además de referirse a él como “Mohamed”. El-Sayed y sus partidarios han denunciado estos ataques, que califican como islamófobos o racistas, además de que atentan contra la libertad religiosa.

Primer senador estadounidense abiertamente gay

Si resulta elegido en Nueva Hampshire, el congresista demócrata Chris Pappas podría convertirse en el primer senador abiertamente gay del país. Se enfrenta al exsenador republicano John E. Sununu.

Este potencial hito nuevo no es algo de lo que Pappas se haya preocupado durante su campaña, y ha dicho: “No contiendo para hacer historia”. Sin embargo, también celebró el hecho de que su orientación sexual no fuera un tema central de debate entre los posibles votantes.

Primeros gobernadores negros

Estados Unidos podría pasar de haber tenido únicamente tres gobernadores negros electos en sus 250 años de historia a sumar siete más de la noche a la mañana.

Las proyecciones indican que Wes Moore, el gobernador de Maryland —el único gobernador negro en funciones y el tercero en la historia de Estados Unidos— será reelegido. Además de en Georgia y Minnesota, podría tener pares nuevos en Florida, Wisconsin, Nevada, Carolina del Sur y Michigan.

Moore, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, ha calificado la presencia de tantos contendientes de raza negra al cargo de gobernador como “un momento único”. No se trata de “una frase para buscar aplausos”, sino de un reto para lograr que la diversidad entre los candidatos al puesto de gobernador sea algo más habitual, agregó.

Año récord de mujeres que aspiran al cargo de gobernadora y al Congreso

Estas elecciones intermedias han marcado un récord en cuanto a la participación de mujeres que compiten por cargos estatales y federales. El Partido Demócrata elevó a 19 el número de mujeres candidatas a un puesto de gobernadora respecto a 2022, según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense, de la Universidad de Rutgers. El Partido Republicano tiene siete mujeres que aspiran a ocupar una gobernación.

Al igual que en Minnesota, Tennessee elegirá a su primera gobernadora. Las principales candidatas son la senadora federal republicana Marsha Blackburn y la demócrata Jerri Green, concejal de la ciudad de Memphis.

La elección de la primera mujer asiático-estadounidense demócrata como gobernadora podría darse en Vermont, con Amanda Janoo —de padre malayo—, o en Oklahoma, con Cyndi Munson, exlegisladora estatal cuya madre nació en Corea del Sur. Nikki Haley, de padres originarios de India y exgobernadora republicana de Carolina del Sur, fue la primera mujer asiático-estadounidense en ocupar un cargo de gobernadora.

Casi 300 mujeres, incluidas algunas en funciones, se postulan para el Senado y la Cámara de Representantes federales, según datos documentados por el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense de la Universidad de Rutgers.

Entre ellas se encuentra la demócrata Juliana Stratton, en Illinois. Si Stratton, quien es negra, gana su contienda para el Senado, ella y su colega demócrata, la senadora Tammy Duckworth —cuya madre era tailandesa descendiente de chinos—, convertirán a Illinois en el primer estado representado por dos senadoras no blancas.

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Las periodistas de The Associated Press Becky Bohrer, desde Juneau, Alaska, y Savannah Peters, desde Albuquerque, Nuevo México, contribuyeron a este despacho.

FUENTE: AP