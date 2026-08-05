Elder guía a líderes Bravos a su 7ma victoria seguida: 4-1 sobre Marlins

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Bryce Elder, lanzador de los Bravos de Atlanta, hace un pitcheo en el primer inning del duelo ante los Marlins de Miami, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Elder (8-6) firmó otra excelente apertura tras un junio complicado, y permitió su único hit con una línea al jardín izquierdo en la quinta entrada. Con esfuerzo, Jakob Marsee convirtió ese batazo en un doble.

Owen Caissie, que había recibido una base por bolas, corrió hasta tercera y anotó con el rodado de Joe Mack para out.

Eso fue todo ante Elder, que tiene marca de 3-0 con efectividad de 1,88 en sus últimas cuatro aperturas. El colombiano Didier Fuentes consiguió los últimos cuatro outs para su segundo salvamento en las Grandes Ligas, después de que Dylan Dodd permitió un par de sencillos en la octava entrada.

Baldwin coronó un segundo inning de tres carreras ante el dominicano Eury Pérez (5-9) con un sencillo de dos outs al centro que remolcó a dos corredores. Austin Riley impulsó la primera carrera de la noche con un doble de terreno.

El hondureño Mauricio Dubón produjo la otra carrera de Atlanta con el hit número 600 de su carrera. El sencillo impulsor llegó tras una jugada extraña en la que el aparente robo de tercera de Michael Harris quedó anulado cuando el tiro de Mack rebotó en el casco de Dubón y salió hacia las gradas, lo que derivó en que se marcara interferencia contra el bateador.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP