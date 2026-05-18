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El veterano infielder Gio Urshela se retira tras 10 temporadas MLB

El infielder veterano Gio Urshela —más conocido por su paso de tres años por los Yankees de Nueva York— ha decidido retirarse tras 10 temporadas en las Grandes Ligas con ocho equipos diferentes, según anunció el lunes en redes sociales.

ARCHIVO - Foto del 24 de julio del 2025, el tercera base de los Atléticos Gio Urshela lanza a primera en la octava entrada en el juego ante los Astros de Houston. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 24 de julio del 2025, el tercera base de los Atléticos Gio Urshela lanza a primera en la octava entrada en el juego ante los Astros de Houston. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo) AP

El colombiano de 34 años llegó a las Grandes Ligas con Cleveland en 2015 y despegó con los Yankees en 2019, cuando bateó para .314 con 21 jonrones y 74 carreras impulsadas, convirtiéndose en un favorito de la afición en el Bronx. También destacó en la temporada 2020, acortada por la pandemia, al batear para .298 con 30 carreras impulsadas.

“Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, expresó Urshela en un comunicado en Instagram.

La última acción de Urshela en las Grandes Ligas fue con los Atléticos en 2025, cuando bateó para .238 con 20 carreras impulsadas. Disputó el Clásico Mundial en marzo con Colombia.

Urshela también jugó para los Azulejos, Mellizos, Angelinos, Tigers y Bravos. Fue un bateador de por vida de .270 con 73 jonrones.

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FUENTE: AP

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