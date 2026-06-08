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El veterano Guillermo Ochoa recibe la bandera de México previo al arranque del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El veterano portero Guillermo Ochoa fue el elegido para recibir la bandera de México en una ceremonia realizada el lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México en la antesala del inicio el jueves de la Copa Mundial.

El portero mexicano Guillermo Ochoa saludo a los aficionados antes del encuentro amistoso ante Serbia el jueves 4 de junio del 2026. (AP Foto/Moises Castillo)
El portero mexicano Guillermo Ochoa saludo a los aficionados antes del encuentro amistoso ante Serbia el jueves 4 de junio del 2026. (AP Foto/Moises Castillo) AP

Los 26 jugadores que disputarán la máxima instancia del fútbol fueron recibidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un breve acto posterior a su entrenamiento matinal, que también contó con la asistencia del seleccionador, Javier Aguirre, y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, entre otros.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio”, dijo la mandataria. "Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños".

Sheinbaum deseó a los seleccionados el “mayor de los éxitos” antes de entregar la bandera de México a Ochoa, la leyenda del Tricolor y quien disputará su sexta Copa del Mundo con la camiseta mexicana.

La veteranía del portero será un importante contrapunto en un plantel renovado tras el fracaso del Tri hace cuatro años, cuando quedó eliminado aún en la fase de grupos en Qatar 2022.

Aguirre, quien conducirá por tercera vez al combinado nacional en un Mundial, aprovechó la ventaja de jugar en casa para renovar el elenco y sacar provecho de una joven y talentosa nueva generación.

En la lista revelada el pasado 31 de mayo, “El Vasco” convocó a 13 jugadores que no formaron parte del equipo hace cuatro años, entre ellos la joven promesa Gilberto Mora, de 17 años y quien podría convertirse en el mexicano más joven en disputar un Mundial.

México, coanfitrión del Mundial más grande de la historia al lado de Canadá y Estados Unidos, abrirá la instancia mundialista el próximo jueves, cuando se medirá con Sudáfrica en el primer partido del grupo A en el estadio Azteca de la capital.

Posteriormente, los mexicanos se medirán a Corea del Sur en Guadalajara el 17 de junio y terminarán la primera ronda en un duelo contra la República Checa el 24 de junio, nuevamente en el Azteca.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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